La reunión de dos horas traza el camino… ¿Qué pasará tras la dimisión de Yasser Al-Meshal?

La Federación Saudí de Fútbol ya prepara su futuro tras la renuncia de su presidente, Yasser Al-Misehal, en las últimas horas.

Al-Misehal anunció ayer lunes su renuncia tras la eliminación del Mundial 2026.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», Majid Al-Sahib, secretario general en funciones, inició la transición al reunirse este martes con el equipo directivo.

La reunión, que duró dos horas, contó con la presencia de la británica Polly Handford, directora del departamento jurídico de la Federación Saudí, y de varios miembros, entre ellos Isa Al-Rayes.

En la cita se abordó el mecanismo para aplicar los procedimientos reglamentarios antes de convocar, en un plazo de 15 días, una asamblea general extraordinaria que apruebe la dimisión de Al-Misehal, complete el proceso de candidaturas y elecciones, y formalice el traspaso de funciones al nuevo consejo.

Al-Misehal dirigió la Federación desde 2019 sin ganar títulos, aunque clasificó al equipo a dos Mundiales antes de ser eliminado en la fase de grupos.