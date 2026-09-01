Tras anunciar Lionel Messi su retirada del fútbol internacional con la selección de Argentina, la leyenda de la "Albiceleste" cerró el capítulo de la lucha por títulos con la camiseta de su país, pero aún tiene numerosos objetivos que busca alcanzar en la próxima etapa, ya sea con el Inter Miami o en su trayectoria fuera del terreno de juego.

Tras un largo periodo de incertidumbre sobre su futuro, Messi anunció ayer lunes el fin de su trayectoria internacional con Argentina, en una publicación a través de su cuenta de "Instagram", después de la derrota de la selección de su país ante España por 1-0 tras la prórroga en la final del Mundial.

Messi abandona la selección argentina como una de las mayores leyendas del fútbol, después de haber disputado 207 partidos internacionales en los que marcó 125 goles y de haber conquistado seis títulos, siendo el más destacado el Mundial de 2022.

Y pese a haber cumplido 39 años y haber logrado casi todo lo que un futbolista puede soñar, "la Pulga" no parece dispuesto a detenerse, y aún tiene por delante una serie de objetivos que busca alcanzar.

El noveno Balón de Oro: ¿logrará Messi la sorpresa?

A nivel deportivo, Messi sigue ofreciendo grandes niveles, algo que quedó claramente reflejado durante el enfrentamiento ante Montreal el domingo, cuando marcó 4 goles en la victoria del Inter Miami por 7-1.

Además, la estrella argentina encabeza actualmente la tabla de goleadores de la MLS con 18 goles.

Messi está vinculado por contrato con el Inter Miami hasta el año 2028, aunque el club estadounidense no se interpondría en su camino si decidiera retirarse antes del final de su contrato.

Según "Marca", la relación entre ambas partes podría continuar incluso después de la retirada de Messi, ya que los directivos del club se preparan para concederle una participación en la propiedad del club, además de un papel dentro de la estructura de la institución.

Y antes de pensar en la etapa posterior a la retirada, Messi, ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones, sigue siendo un candidato capaz de competir por un noveno galardón, tras la gran actuación que ofreció en el Mundial, donde marcó 8 goles en 8 partidos.

Messi no es el candidato con más opciones al premio, pero ante la ausencia de un nombre que se imponga con claridad en la carrera, sigue siendo un serio aspirante al Balón de Oro, cuya entrega está prevista para el próximo mes de octubre.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

50 títulos: un nuevo objetivo en la trayectoria de Messi

Messi también se marca como objetivo alcanzar la barrera de los 50 títulos a lo largo de su trayectoria profesional, después de que su cuenta haya llegado actualmente a 48 campeonatos.

Tendrá por delante el objetivo de conquistar un nuevo título en la MLS, después de que el Inter Miami lograra ganar el campeonato en 2026, además de intentar guiar al equipo hacia el título de la Liga de Campeones de la Concacaf en 2028, torneo que el club propiedad de David Beckham nunca ha ganado.

Messi planifica su etapa tras la retirada

Y en paralelo a sus objetivos deportivos, Messi ya ha comenzado a preparar la etapa posterior a su retirada del fútbol.

La estrella argentina había adquirido en 2026 el club Unió Esportiva Cornellà, que milita en la tercera división española, la "Tercera Federación", en la región de Cataluña, y aspira a convertirlo en un gran proyecto deportivo.

Este paso apunta a la posibilidad de que Messi quede vinculado a Cataluña durante la etapa posterior a su retirada, ya que todavía conserva su casa y sus fuertes vínculos con la región desde su salida del Barcelona hacia el París Saint-Germain en 2021, en una decisión que no deseaba.

Y al ser considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, a Messi no le faltarán las ofertas tras su retirada, especialmente en los roles relacionados con la embajada deportiva y su aparición como embajador de numerosas entidades.

Asimismo, estará presente de forma natural en las campañas y eventos de sus numerosos patrocinadores, además de dedicar más tiempo a su familia, que siempre ha sido un apoyo fundamental para él a lo largo de su trayectoria.

Pero parece que todo eso puede esperar un poco, porque Messi, pese a su retirada del fútbol internacional, aún no ha dicho su última palabra en el fútbol.