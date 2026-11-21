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Una publicación difundida en las redes sociales ha desatado una gran polémica sobre el futuro de Jamal Musiala, estrella del Bayern de Múnich, al asegurar que el jugador se disponía a anunciar su retirada inmediata del fútbol profesional, un giro impactante que inquietó a los aficionados.

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Posteriormente se comprobó que la información había sido publicada por una cuenta que suplantaba la identidad del periodista deportivo David Ornstein, que trabaja para «The Athletic», y que no se basaba en ningún anuncio oficial ni en información fiable.

Todo comenzó cuando una cuenta de la plataforma «X», con el nombre «@david_ornsign», publicó una noticia en la que afirmaba que el futbolista alemán, de 23 años, se preparaba para poner fin a su carrera, e incluso mencionaba la organización de una rueda de prensa de despedida en el Allianz Arena el lunes.

La publicación se viralizó rápidamente y alcanzó cerca de 3 millones de visualizaciones en apenas unas horas, en medio de una enorme interacción por parte de los usuarios.

La difusión del rumor se apoyó en el nombre de David Ornstein, conocido por su cobertura de la actualidad futbolística, ya que a primera vista la cuenta parecía una fuente fiable. Sin embargo, una verificación reveló que no se trataba de la cuenta oficial del periodista y que la publicación no era más que una afirmación engañosa.

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Aunque no hay nada que confirme que Musiala tenga intención de retirarse, el momento en que surgió el rumor favoreció su propagación, dadas las noticias que han circulado recientemente sobre las lesiones del jugador y su futuro en el club bávaro.

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La preocupación real en torno a Musiala se debe a una serie de problemas físicos que han afectado a su continuidad en los últimos tiempos, ya que ha sufrido lesiones recurrentes, además de un problema de salud de carácter neurológico durante la pretemporada, en agosto de 2026.

El jugador llegó a perder el conocimiento en dos ocasiones en un plazo de 4 días, antes de que las pruebas médicas revelaran que sufría crisis epilépticas de ausencia vinculadas a un trastorno neurológico, por lo que se sometió a un tratamiento farmacológico para controlar la afección.

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Los contratiempos del jugador no terminaron ahí, ya que sufrió una lesión en el muslo que le mantuvo alejado de los partidos oficiales durante casi dos meses, lo que aumentó las dudas sobre su capacidad para recuperar su estado de forma y su nivel anterior.

Esta situación coincidió con las declaraciones de destacados dirigentes del Bayern de Múnich, entre ellos Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge, quienes expresaron su preocupación por el proceso de recuperación del jugador y por la posibilidad de que vuelva al nivel que mostraba antes de la serie de lesiones.

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Las dudas en el seno del club alemán se extendieron también al plano económico, después de que Rummenigge planteara la posibilidad de revisar las condiciones económicas del contrato de Musiala si no logra recuperar su nivel habitual debido a sus problemas físicos.

Según diversas informaciones, el centrocampista alemán percibe un salario anual cercano a los 25 millones de euros, y su contrato con el Bayern de Múnich se extiende hasta 2030, lo que ha hecho que el debate sobre su futuro trascienda lo deportivo y alcance los compromisos económicos ligados a su continuidad.

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Así pues, las noticias sobre la retirada de Jamal Musiala no son más que un rumor procedente de una cuenta falsa, y nada en la información disponible indica que el jugador haya tomado la decisión de poner fin a su carrera profesional.