La respuesta del árbitro a las quejas del Real Madrid por el descuento ante Osasuna

Soto Grado, colegiado del Real Madrid vs. Osasuna, fue cazado por las cámaras de Gol Televisión en su respuesta a las quejas de los jugadores blancos.

El Real Madrid no pudo pasar del empate sin goles ante Osasuna, el mejor visitante de la Liga y que se presentaba en el Bernabéu habiendo ganado todos sus encuentros lejos de El Sadar.

Al término del partido, los jugadores del Real Madrid se acercaron al colegiado del encuentro, César Soto Grado, para reclamarle que había descontado poco tiempo.

El riojano había dado cuatro minutos de añadido, algo que a los futbolistas blancos les pareció escaso y sobre lo que se quejaron insistemente. "¡Solo cuatro! Por qué solo cuatro?"

Las cámaras de "El Golazo" de "Gol Televisión", captaron ese momento y también la respuesta del árbitro a la demanda de los Militao, Rodrygo o Vinicius: "Habéis tenido noventa minutos, así que no me vengáis ahora protestando que si pongo un minuto".

En la misma línea se manifestaron Carvajal y Emilio Butragueño, jugador y director de relaciones institucionales del Real Madrid, en los micrófonos de Movistar Plus, aludiendo al distinto criterio arbitral a la hora de tomar la decisión sobre los descuentos.

Ancelotti también se quejó en la rueda de prensa postpartido asegurando que "le he pedido una explicación al árbitro pero no me ha convencido", en alusión al hecho de haberse acercado tras el encuentro a preguntarle por su decisión.