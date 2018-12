La respuesta de Gallardo a la Selección argentina

El DT de River volvió a referirse a una hipotética propuesta para dirigir a la Albiceleste. ¿Qué respondería si lo llamaran?

Como no quedó del todo conforme con la conferencia de prensa oficial que había dado horas antes , en la previa del partido por el tercer puesto del Mundial de Clubes , Marcelo Gallardo decidió organizar otro encuentro con los periodistas que suelen cubrir a diario a River y aclaró de entrada: "No es para anunciar nada importante. Los volví a convocar para que ustedes que están todos los días puedan tener la posibilidad de preguntarme".

Entre preguntas acerca de cómo vivió la final ante Boca en Madrid, de los motivos por la reciente derrota contra Al Ain y de los festejos "mediocres" ajenos, el Muñeco fue consultado, una vez más, por una hipotética propuesta de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para dirigir a la Selección.

"¿Qué le respondería a la AFA? Le diría que hoy tengo un compromiso con River" , aseguró, sin dudar, el DT del Millonario, que en la misma línea aclaró : "Nunca me llamaron de la Selección. No se como respondería, pero hoy me debo a River".

"A mi no me pasó, pero ya que insistís con esa pregunta, yo diría que me debo a River y tengo en claro que por lo menos hasta que sienta que tengo que estar acá porque mi sentir no demuestra lo contrario, seguiré acá", concluyó Gallardo.