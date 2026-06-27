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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

La resistencia de los Faraones... Un logro sin precedentes para Egipto en el Mundial

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Una nueva historia

La selección de Egipto hizo historia en el Mundial 2026.

Según Opta, es la primera vez que Egipto queda invicto en tres partidos seguidos y avanza a la fase eliminatoria.

Según la red de estadísticas Mr. Ship, Irán es la segunda selección en la historia de la Copa del Mundo con tres empates de marcador distinto (0-0, 1-1 y 2-2) en la fase de grupos.

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Antes solo Bélgica, en 1998, había conseguido lo mismo.

El empate 1-1 ante Irán en la tercera jornada le bastó a Egipto para avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Mahmoud Saber adelantó a Egipto en el 5’ tras un disparo de Salah que rebotó en la defensa; el portero despejó, el balón llegó a Saber, que remató entre las piernas del guardameta.

En el 9, el árbitro pitó penalti de Mohamed Abdel Moneim sobre Mehdi Taremi.

Mustafa Shubair, portero egipcio, detuvo con maestría el disparo de Tarmi.

Irán empató con un potente disparo de Milad Mohammadi dentro del área que Shubair desvió, pero el balón quedó a la izquierda, donde Ramin Rezaian lo empujó a la red.

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