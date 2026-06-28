La República Democrática del Congo se clasificó para la fase eliminatoria del Mundial tras vencer 3-1 a Uzbekistán. Después del rápido gol en contra de Eldor Shomurodov, Congo remontó y ganó su primer partido en un Mundial gracias a los tantos de Yoane Wissa (2) y Fiston Mayele. Congo terminó tercero y el miércoles se medirá a Inglaterra en dieciseisavos. Uzbekistán queda eliminado.

Uzbekistán, con pocas opciones de avanzar, salió al ataque desde el inicio y marcó a los veinte segundos por medio de Shomurodov, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

El exdelantero de la Roma, ahora en el Istanbul Basaksehir, recibió un pase en profundidad y batió al portero Lionel Mpasi con un preciso globo con la izquierda: 0-1.

El Congo reaccionó y, tras un buen control de Nathanaël Mbuku dentro del área, remató al primer palo, aunque el árbitro anuló la acción por falta previa.

Al inicio de su regate, Mbuku golpeó con el brazo a Sherzod Nasrullaev, por lo que el árbitro Felix Zwayer, tras consultar el VAR, anuló el gol. Congo siguió presionando y volvió a acercarse por medio de Wissa, pero su disparo se fue ligeramente por encima del larguero.

En la segunda parte dominó elCongo y Wissa, con un cabezazo, pudo abrir el marcador.

Al final, el muro uzbeko cedió tras una falta del estrella Abdukodir Khusanov, y Wissa transformó el penalti: 1-1.

Congo necesitaba ganar para no eliminarse, así que entró Meschack Elia, quien, tras un gran regate, disparó desviado; Mayele lo empujó a la red: 2-1.

En el descuento, Wissa cerró la cuenta con un disparo al segundo palo tras asistencia de Elia: 3-1.