La convocatoria de Joeri Heerkens ha generado muchas dudas entre los aficionados de la selección sub-21 de Países Bajos. Michael Reiziger ha llamado al portero del Jong Ajax para sustituir a Rome-Jayden Owusu Oduro, que causó baja por lesión.

Owusu Oduro comunicó el lunes que no podría incorporarse a la selección sub-21 de Países Bajos. El portero del AZ no está en condiciones de jugar. Sus compañeros de equipo Wouter Goes y Kees Smit también causaron baja.

Reiziger decidió entonces convocar a Heerkens. El portero del Jong Ajax, que ha cometido varios errores esta temporada, está a las puertas de su debut con la selección sub-21 de Países Bajos.

Heerkens falló en numerosas ocasiones, especialmente en los recientes partidos contra el Jong FC Utrecht (derrota por 6-1) y el TOP Oss (2-2). En el primero, para colmo, incluso recibió una tarjeta roja.

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En X, el seleccionador de Países Bajos está dando mucho que hablar. «Heerkens, porque Reiziger no tiene ni idea de qué porteros juegan fuera de Ámsterdam. De verdad, el peor portero de Países Bajos», comenta Frank.

«¿Por qué han convocado a Heerkens? Todavía no le he visto mostrar ningún talento. ¿Tan mal estamos de porteros en nuestro país?», se pregunta otro usuario.

La selección sub-21 de Países Bajos se enfrentará la próxima semana a Dinamarca en la repesca para clasificarse para la fase final. El partido de ida se disputará el viernes en Vejle, Dinamarca, y la eliminatoria se decidirá el martes en el encuentro de vuelta en el Yanmar Hanasaka Stadion de Almere.