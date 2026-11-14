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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Hussein Hamdy
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La renovación se acerca: un fichaje árabe se escapa de las garras del Barcelona

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El Bayer Leverkusen se mueve con rapidez para asegurar la continuidad de su joven estrella Ibrahim Maza, ante el creciente interés en sus servicios por parte de grandes clubes europeos, encabezados por el Barcelona, el Manchester City y el Paris Saint-Germain, después de que el centrocampista argelino llamara la atención con sus destacadas actuaciones durante el último período.

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Y a pesar del cierre del mercado de fichajes, los grandes clubes continúan siguiendo de cerca a las jóvenes promesas de forma constante, al tiempo que los clubes que disfrutan de los servicios de estos jugadores buscan blindar sus contratos con las mejores condiciones posibles.

En este contexto, el diario alemán "Bild" reveló que el destacado nivel que ofrece Ibrahim Maza, jugador del Leverkusen de 20 años, ha empujado a su club a moverse con rapidez para renovar su contrato, señalando que clubes como el Manchester City y el Barcelona siguen de cerca al jugador.

Algunos informes habían revelado, a comienzos del presente mes de noviembre, el interés del Paris Saint-Germain en fichar a Maza, lo que llevó al propio jugador a hablar de sus aspiraciones futuras de jugar en uno de los grandes clubes europeos.

Maza, que ha disputado 23 partidos internacionales con la selección absoluta de Argelia, afirmó en declaraciones a las cadenas "RTL" y "Sky Sport Alemania": "Por supuesto, sería un gran sueño para mí jugar algún día en un club tan prestigioso como el Paris Saint-Germain, pues es uno de los mejores clubes del mundo, al nivel del Real Madrid, el Barcelona y el Arsenal".

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Y añadió: "Jugar en un club de este tamaño es un objetivo que busco alcanzar, como muchos otros futbolistas".

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Al parecer, las declaraciones de la joven promesa argelina empujaron a los responsables del Leverkusen a actuar sin demora, pues el informe de "Bild" señaló que Maza está cerca de prolongar su contrato con el club alemán hasta el año 2031, en lugar de la fecha actual de su finalización en 2030, y ello tras varias rondas de negociaciones.

El informe aclaró que el Leverkusen presentó una oferta por escrito al jugador, que incluye su ascenso a la categoría más alta en cuanto a salarios dentro del equipo, con lo que su salario anual subiría de 2,5 millones de euros a 4 millones de euros, además de una prima total adicional de 4 millones de euros.

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Uno de los factores más destacados que han contribuido al avance de las negociaciones hacia el acuerdo radica en la aceptación por parte de Maza de que el contrato no incluya una cláusula de rescisión concreta que le permita marcharse a cambio de una cantidad preestablecida.

Este movimiento imita en gran medida la estrategia que el Leverkusen siguió anteriormente con Florian Wirtz, con quien actualmente se compara a Maza, antes de su traspaso al Liverpool por 140 millones de euros hace dos años.

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Los responsables del club alemán consideran que Maza posee además el potencial que podría elevar su valor de mercado a 100 millones de euros en un futuro próximo.

Ibrahim Maza llegó al Leverkusen procedente del Hertha Berlín, rival en la segunda división alemana, en 2025, en una operación cuyo valor ascendió a 12 millones de euros.

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Su rápida evolución le ayudó a hacerse con un puesto de titular en el once del Leverkusen, antes de convertirse en uno de los pilares importantes del equipo, tras marcar 4 goles y dar 4 asistencias en los 14 partidos que ha disputado en la presente temporada.

El Leverkusen busca, mediante la renovación del contrato de su jugador, asegurar su control sobre el futuro de este y evitar perderlo ante la posibilidad de un movimiento de los clubes interesados en hacerse con sus servicios.

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Y a pesar de la mención del interés del Barcelona en el jugador, además de que Maza habló recientemente del club catalán, junto a otros clubes, como uno de sus sueños futuros, el conjunto español no sufre en la actualidad una escasez de jugadores en el centro del campo, sino que cuenta con abundancia de opciones en esa posición según su plantilla actual.

Escrito porHussein Hamdy

Periodista especializado en fútbol mundial en Kooora

Comencé mi trayectoria en el mundo del periodismo en 2012 a través del periódico egipcio Al Tahrir, donde inicialmente me especialicé en política local antes de orientarme hacia el ámbito deportivo a partir de 2014, también en Al Tahrir. Posteriormente, pasé a escribir para los diarios Al Fariq y Al Maqal.

Tras especializarme en la cobertura del fútbol local en Egipto, inicié mi camino en el fútbol internacional a través de Al Ain Sports en 2018 durante seis meses, antes de cumplir el sueño de unirme al equipo de Kooora, el mayor sitio deportivo a nivel mundial, para continuar persiguiendo mi pasión por el fútbol europeo desde los inicios de este siglo.

Siento pasión por el fútbol internacional desde el Mundial de 1998, pero mi verdadera historia de amor con el fútbol europeo comenzó con el seguimiento de la Liga de Campeones a principios de este siglo, lo que me llevó a vincularme especialmente con el fútbol italiano, en particular con el AC Milan, club al que decidí apoyar sin dudarlo desde el primer partido que vi. A pesar de haber admirado en algunas etapas de mi juventud a equipos como Arsenal, Barcelona y Manchester United, el conjunto rossonero ha ocupado un lugar especial en mi corazón hasta el día de hoy.

Estoy especializado en la traducción de noticias internacionales, lo que alimenta mi pasión por seguir los entresijos de los fichajes y los acontecimientos ocultos dentro de los vestuarios que publican los medios internacionales.

En cuanto a mi once ideal histórico, coloco a Gianluigi Buffon en la portería. Por delante, una línea defensiva compuesta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta y Cafú. En el centro del campo, confío en el trío formado por Clarence Seedorf, Luka Modrić y Zinedine Zidane. En ataque, incluyo a mi leyenda Ricardo Kaká junto a Ronaldinho y Zlatan Ibrahimović.

Durante mi trabajo en Kooora, he publicado numerosos reportajes, historias y análisis, entre los que destacan:

Luka Modrić: el guerrero que se negó a jugar a medias

Rodrygo: de niño de la remontada a hombre enigmático en el proyecto de Alonso

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Historia de Kooora: la sorpresa de Cristiano Ronaldo que llenó de entusiasmo a Ferguson

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