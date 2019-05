La renovación no se detiene en Hazard: así son los planes del Real Madrid en el mercado de fichajes

Podrían cambiar hasta un tercio de la plantilla. En la agenda, jugadores como Jovic, Pogba, Eriksen, o incluso Neymar y Mbappé. Saldrán Bale y Keylor

La renovación es ya inaplazable. El Real Madridvenía dando síntomas de agotamiento en los últimos años, confundidos entre la proeza de las tres consecutivas. Pero esta última temporada salieron todos a relucir de golpe para firmar el peor curso de la historia reciente del club blanco: tercero a 19 puntos del Barcelonacampeón en Liga (la máxima distancia histórica), eliminado en octavos de final de Championspor el después de ocho temporadas consecutivas llegando a semifinales, y con un balance global de 18 derrotas en toda la temporada (la segunda peor marca histórica del club).

Una deriva que se ha llevado por delante a dos entrenadores en una misma campaña, y queha ‘forzado’ de alguna manera el regreso de Zidaneapenas nueve meses después de renunciar a ese mismo cargo. Tras un trienio glorioso en el banquillo, el técnico galo no se vio capaz de acometer la renovación necesaria el pasado mes de junio. Ahora está determinado a hacerla. Es inaplazable.

Y puede haber movimientos que afecten hasta a un tercio de la plantilla merengue incluso. Poco después de terminar la temporada 2018-19, la directiva merengue y el propio Zidane todavía están intentando llegar a consensos en cuanto a la planificación de muchos de los fichajes. Según ha podido saber Goal, las diferencias son notables aún, con diversas operaciones abiertas, pese a que en el momento de su llegada dos meses atrás la sintonía entre todas las partes parecía total. Lo que merece un análisis detallado línea por línea:

PORTEROS

Es una de las líneas más complejas. Desde el club asumen como una decisión estratégica de futuro que Courtois deba ser el titularpara la próxima temporada. Sin rotaciones, ni dudas. Tal y como Goal publicó, así se lo han comunicado ya a Keylor Navas por boca de Zidane, que siempre confió ciegamente en el costarricense. Ahora, una vez ya se ha despedido incluso del Santiago Bernabéu, es momento de que el tico profundice en las opciones que tenga para el futuro. Tiene contrato con el , una cierta edad y alto sueldo, con lo que su salida no será fácil.

Tampoco lo será el elegir un reemplazo bajo palos como escudero de Courtois en el caso de que se materialice la salida de Keylor, como así espera el tico. Y es que en segunda línea están Andriy Lunin y Luca Zidane, dos cancerberos tan jóvenes como inexpertos. El ucraniano apenas ha jugado esta temporada durante su cesión en el . En el caso de Luca, su bagaje deportivo en Primera es igualmente escaso, con el agravante de que su apellido enfanga todavía más la decisión. ¿Tienen ambos el nivel necesario para asumir ese rol en el Real Madrid? ¿A quién escogerá Zidane? De momento, todos los planes están en el aire a la espera de que Keylor certifique su salida.

Posibles fichajes: Lunin.

Posibles salidas: Keylor Navas.

DEFENSAS

La línea de retaguardia también necesita de reformas. Aunque seguramente sean menos de las que se podrían esperar en primavera. Y es que Varane ha confirmado ya que se quedará en el Real Madrid, pese a los rumores que circulaban. Y Zidane está convencido de mantener a Marcelo en nómina. De manera que apenas quedan dos posiciones por acometer.

Una es la de central. Con el fichaje de Militao, Jesús Vallejo está condenado a una salida. Pero de momento, la renovación de Nacho Fernández no está tampoco firmada. Y hasta que no haya una oficialidad, no se puede descartar ninguna opción. Por otro lado, está el lateral izquierdo. Marcelo se quedará por deseo expreso de Zidane, que además quiere a Mendy para relevar a Reguilón. Sin embargo, el lateral del Olympique de puede salir muy caro, con lo que en el Real Madrid estudian la opción de que bien se quede el español, o bien se contemplen otras operaciones más asequibles como la de Junior Firpo. El propio Reguilón –que ya ha renovado su contrato- ya ha manifestado que él va a luchar todo lo que pueda por quedarse en el club además. Theo Hernández no es una opción. Igual que tampoco lo es Achraf Hakimi, ya que su cesión en el se alarga hasta 2020.

Posibles fichajes: Mendy, Junior Firpo.

: Militao.

Posibles salidas: Vallejo, Nacho, Reguilón, Theo Hernández.

MEDIOCAMPISTAS

La parcela ancha del campo es donde más cambios se esperan. Especialmente, porque puede haber varias salidas. Se da por hecho que Marcos Llorente y Dani Ceballos abandonarán el clubdespués de que Zidane les haya comunicado que no cuenta con ellos. Hay más dudas sobre la continuidad de Isco. Su última temporada invitaría a una salida, tanto por rendimiento como por feeling con el público y el club. Sin embargo, todavía no ha sido confirmada. Si existían dudas sobre el concurso de Modric o Kroos, han quedado disipadas. Goal ya publicó que Zidane cuenta con Modric, pero es que además ha renovado su contrato también. Mientras tanto, el alemán ha renovado también su contrato con el club blanco.

Por otro lado, el Real Madrid recupera a varios jugadores cedidos de nivel. Sin embargo, no parece que ninguno vaya a tener hueco en los planes de Zidane. Se trata de James Rodríguez, Mateo Kovacic y Martin Odegaard. En el caso del colombiano, aún planea la opción de que el Bayern ejerza su opción de compra. Hay dudas al respecto. En caso de que no lo hagan, a priori no entra en los planes de Zidane. Otras circunstancias rodean a Kovacic, que quiere quedarse en el , y el club blue desea contar con él. Todas las partes están a la espera de la resolución de la sanción FIFA por el caso menores, como ya desgranó Goal. Por último, con la gran temporada que ha hecho Odegaard en la , planean más dudas sobre su concurso en el Real Madrid, aunque todo apunta a que podría salir al Ajax. Eso sí, en calidad de cedido, nunca traspasado.

Así las cosas, con tantas bajas, la lista de posibles fichajes se alarga sobremanera para el Real Madrid. Uno con el que se cuenta seguro es Eden Hazard, cuyo traspaso podría oficializarse nada más disputarse la final de la . En otro orden de cosas está Paul Pogba, que es el preferido de Zidane. Sin embargo, su fichaje podría salir muy caro, mientras que el de Eriksen sería bastante más asequible, al entrar en su último año de contrato con el . Sería otra de las cuestiones sobre la que aún no hay consenso en el club. Por último, para la posición de pivote están las opciones de Kanté, Ndombélé y Rabiot. Esta última sería, con diferencia, la más asequible de todas ya que finaliza su contrato este mes de junio y llegaría libre, sin embargo su historial de conducta en el plantea serias dudas.

Posibles fichajes: Hazard, Pogba, Eriksen, Kanté, Ndombele, Rabiot.

Posibles salidas: Llorente, Ceballos, Isco, James Rodríguez (tras cesión), Odegaard (tras cesión), Kovacic (tras cesión).

DELANTEROS

Es una línea que necesita de una reestructuración profunda. Y es que desde que Morata se marchó al Chelsea, la delantera blanca perdió un efectivo (de tres jugadores a sólo dos). Y además, el verano pasado el Real Madrid perdió a su máximo goleador histórico, Cristiano Ronaldo, sin que fuera reemplazado. Jugadores como Gareth Bale no estuvieron a la altura del reto, y el técnico galo ya ha demostrado que no le quiere más en el club blanco. Será el Samuel Etoo de Pep Guardiola cuando llegó al . Después de su irregular campaña Mariano también apunta a una salida pese a que quiera quedarse en el Santiago Bernabéu. Zidane ya ha confesado que va a reforzar la línea de vanguardia, con nuevos nombres y también recuperando la figura del tercer delantero. Borja Mayoral y Raúl De Tomás regresan después de cesión, pero su permanencia en el club está complicada, especialmente la del ariete ex del .

La gran duda es la presencia tanto de Rodrygo como de Brahim Díaz. Dos jugadores tan talentosos como extremadamente jóvenes. Lo que invita a pensar en una cesión para que tengan minutos. Aunque la decisión final todavía no está tomada en ningún caso. El malagueño ya ha confesado que quiere quedarse en el equipo blanco sí o sí, y ha dado sobradas muestras de que no desentona lo más mínimo.

En el capítulo de llegadas hay un nombre subrayado por encima de los demás: Luka Jovic. El ariete del Eintracht de Frankfurt es el preferido, por precio, proyección y por las relaciones con el club alemán. Aunque en lo más alto de la lista, y con mucha distancia con respecto a los demás futuribles, están Neymar o Mbappé. Sin embargo, ambos son casos prácticamente imposibles por la fortaleza del PSG. Incluso pese a las sorprendentes declaraciones de Mbappé y la reacción posterior de Tuchel. El caso de Harry Kane es similar, dado que el precio en el que le ha tasado el Tottenham es prohibitivo.

Posibles fichajes: Jovic, Rodrygo, Neymar, Mbappé, Kane.

Posibles salidas: Gareth Bale, Mariano, Brahim Díaz, Borja Mayoral (tras cesión), Raúl De Tomás (tras cesión).