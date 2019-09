La renovación de Sergio Ramos por el Real Madrid vuelve a escena

El capitán sólo tiene contrato hasta 2021 y tras su amago de marcharse a China, tanto el jugador como su representante hablaron de su futuro.

Sergio Ramos está en el escaparate más que nunca. En lo deportivo, el defensa merengue se convirtió en el jugador con más internacionalidades en la historia de la Selección española y en lo personal este martes se estrenó su documental en Amazon Prime "El Corazón de Sergio Ramos".

Durante el acto del estreno del documental, el futuro del central en el volvió a salir a escena, ya que lo cierto es que sólo le quedan esta temporada y otra más de contrato, es decir, hasta junio de 2021.

A este respecto, Ramos tiró de un tono desenfadado para tratar la situación: "Tengo más temporadas firmadas con Amazon que con el Real Madrid", aseguró el central, que después matizó que "no me preocupa, me quedan dos años de contrato y no me veo en otro equipo que no sea el Real Madrid".

Su hermano y agente, René Ramos, también abordó esta cuestión: "¿Prolongar contrato? Si las dos partes están de acuerdo. Creo que están en el camino de entenderse antes o después. Espero que Sergio se retire en el Real Madrid, es su deseo y el del club".

Este verano ya se planteó irse a pero finalmente se quedó pero su contrato sigue expirando en 2021. Ramos y su entorno se dejan querer para renovar pero aún debe cerrarse un acuerdo con el club merengue.