La remontada tardía del Levante se queda incompleta: el FC Barcelona prolonga su racha de victorias

El FC Barcelona dio una buena continuidad a la victoria sobre el Feyenoord (5-1) en la Champions League. El conjunto azulgrana puso fin a la racha de ocho partidos invicto en casa del Levante y ganó por 2-4.

El técnico Hansi Flick modificó su once inicial con respecto al duelo europeo. Eric García, Gerard Martin, Xavi Espart, Fermín Lopez y Anthony Gordon entraron en el once en lugar de Jules Koundé, Andreas Christensen, João Cancelo, Dani Olmo y Karim Adeyemi.

El primer intento de gol del Barcelona acabó directamente en la red. Xavi Espart marcó su primer tanto con el Barça. El lateral izquierdo se había incorporado al ataque, arrancó una jugada individual y sacó un disparo con la pierna derecha desde la frontal del área. El remate, entre cuatro jugadores del Levante, acabó entrando mansamente por detrás del ex del AZ Matthew Ryan.

El equipo de Flick dobló la ventaja a una velocidad de vértigo. Raphinha se marchó y encaró a Ryan, superó al guardameta y, desde la línea de fondo, puso el balón atrás para la llegada de Lamine Yamal. El español golpeó con violencia al techo de la portería: 0-2.

Tras el descanso, el conjunto catalán obtuvo muy pronto un penalti por una torpe falta de Aïssa Mandi. Yamal se encargó de transformar la gran ocasión y lo hizo de manera impecable. El delantero español volvió a dejar sin opciones a Ryan al lanzar la pena máxima a la escuadra izquierda y firmó así su sexto gol liguero de la temporada: 0-3.

Al borde de la hora de juego, el Levante pareció recortar distancias. Victor García dejó atrás al portero Juan García con un bonito recorte y cedió el balón a Ivan Romero, que no consiguió marcar a puerta prácticamente vacía. El suplente Christensen sacó el balón sobre la línea y mantuvo así la ventaja en tres goles.

En el tramo final, el Levante aprovechó un regalo del Barça. Espart jugó el balón en salida por delante de Christensen, pero el danés no llegó al pase. Romero interceptó, regateó a García y esta vez sí empujó el balón a la portería vacía: 1-3. Diez minutos después, la emoción regresó por completo, ya que Brugue redujo la diferencia a uno.

Durante mucho tiempo, el duelo pareció sentenciado y el equipo de Flick daba la impresión de llevarse los tres puntos a Barcelona sin problemas. Sin embargo, de la nada, el final acabó siendo de máxima tensión. Adeyemi puso fin al suspense tras una gran jugada individual y volvió a ampliar la ventaja: 2-4. El Barça suma así su quinta victoria liguera consecutiva y aventaja en tres puntos al segundo, el Real Madrid.