El Barcelona logró una remontada destacada en la primera parte del duelo ante el Rayo Vallecano en la tercera jornada de LaLiga.

El Rayo Vallecano había ejercido una gran presión sobre el Barcelona al inicio del partido, después de que Sergio Camello marcara el primer gol de los visitantes en el minuto 12.

La respuesta del Barcelona ante el Rayo Vallecano llegó rápido, ya que Lamine Yamal y Raphinha anotaron dos goles en los minutos 19 y 21, respectivamente.



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Según la cuenta "MisterChip", especializada en estadísticas, el Barcelona le dio la vuelta a su desventaja ante el Rayo Vallecano para ponerse por delante con dos goles en apenas 100 segundos, gracias a Raphinha (19') y Lamine Yamal (21').

Explicó que la última remontada similar en LaLiga se remonta al Clásico ante el Real Madrid del 11 de mayo de 2025, cuando el Barcelona le dio la vuelta a su desventaja frente al conjunto blanco en exactamente 100 segundos, y con los mismos jugadores, pero en orden inverso: Lamine Yamal y luego Raphinha.

Cabe recordar que aquel partido terminó con victoria del Barcelona sobre el Real Madrid por 4-3.



