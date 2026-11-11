La relación entre Zidane y Mbappé enciende la polémica: silencio en Madrid y tensión en el seno de la selección de Francia

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La relación entre Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, y Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, atraviesa algunas tensiones durante el último periodo, en medio de la diferencia de puntos de vista entre ambas partes sobre el rol táctico del capitán de los Bleus, lo que empuja al técnico francés a actuar para contener la situación y devolver la estabilidad a las filas de la selección antes de los próximos compromisos.

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Zidane busca mejorar su relación con el capitán de la selección francesa, que representa el elemento más importante de su proyecto ofensivo, especialmente después de que los últimos informes revelaran la existencia de cierta falta de sintonía entre ambas partes, coincidiendo con la tensión en la relación de Mbappé con su compañero Ousmane Dembélé, estrella del Paris Saint-Germain, a raíz de la competencia por el Balón de Oro.

Según lo informado por el diario francés "L'Équipe", recogido por la cadena "Foot Mercato", una de las principales causas del desacuerdo entre Zidane y Mbappé se remonta a las decisiones tácticas del técnico durante el último parón internacional, cuando empleó al capitán de la selección en la posición de extremo izquierdo, mientras que alineó a Dembélé en la posición de delantero centro, algo que no contó con la aprobación de la estrella del Real Madrid, que prefiere jugar en el corazón del ataque y aprovechar sus capacidades goleadoras cerca de la portería.

Zidane se dio cuenta de que la ubicación de Mbappé no convencía al jugador, lo que se reflejó en sus últimas declaraciones tras el anuncio de la lista de la selección francesa, cuando habló de sus planes respecto al uso del capitán del equipo en los dos próximos partidos ante Italia y Turquía en la Liga de Naciones de Europa, insinuando la posibilidad de devolverlo a su posición preferida en la línea delantera, en un intento de aprovechar mejor sus capacidades y evitar la repetición de los anteriores desacuerdos tácticos.

Las causas de la tensión no se detuvieron en las diferencias tácticas, ya que el diario francés reveló una disminución de la comunicación entre Zidane y Mbappé durante el último periodo, explicando que las conversaciones entre ambos fueron muy limitadas durante la última concentración, antes de la partida del jugador hacia Madrid tras su lesión.

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"L'Équipe" atribuyó parte de esta situación al estado de salud de Mbappé, que se vio obligado a permanecer dentro de su habitación en el centro de Clairefontaine a causa de la enfermedad, lo que redujo las oportunidades de comunicación directa entre él y el director técnico, pese a la importancia de la relación entre ambos para el futuro de la selección francesa.

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Lo llamativo es que la residencia de ambas partes en la capital española, Madrid, tampoco ayudó a acercar posturas, a pesar de que Zidane logró recientemente superar sus diferencias con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, pero esta cercanía geográfica no se convirtió en una oportunidad para estrechar su relación con el capitán de la selección francesa.

El diario considera que la relación entre Zidane y Mbappé no goza todavía de la misma sintonía que unía al jugador con Didier Deschamps, exentrenador de Francia, algo que es consciente el actual director técnico, que desea reordenar las cosas y contener cualquier desacuerdo antes de que afecte al ambiente de la selección.

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Estos movimientos llegan en un momento en el que Zidane necesita unir las filas del grupo y construir una relación sólida con sus principales estrellas, especialmente porque Mbappé no es solo el capitán de la selección, sino que representa también el pilar fundamental de su proyecto ofensivo, lo que convierte la mejora de la comunicación entre ambas partes en una prioridad durante la próxima etapa.