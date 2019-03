La reflexión de Marcelo Díaz tras quedar afuera de la convocatoria de la Selección chilena

En mi vida he cometido muchos errores, me he caído muchas veces y me he vuelto a poner de pie con más fuerza, prefiero equivocarme nuevamente que dejar de intentarlo, no le tengo miedo al fracaso ni a la muerte, la vida es larga y muy dura como para dejarse vencer, seguramente habrán muchos obstáculos en el camino pero nada puede detener a una mente poderosa, tengo absolutamente claro que todo da vuelta, que puede llover y nevar pero que siempre sale el sol, he decidido seguir con la frente en alto mirando hacia el horizonte con el fin de "intentar" ser un ejemplo dentro de mi imperfección. "Caer está permitido, levantarse es una obligación". 💪💪💪

A post shared by Marcelo Diaz (@chelodiaz_21) on Mar 18, 2019 at 1:03pm PDT