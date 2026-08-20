Con una sola frase, Marc Cucurella resumió la magnitud del cambio que vive el Real Madrid con el regreso de José Mourinho para una segunda etapa en el Santiago Bernabéu, asegurando que el técnico portugués ha convertido a su compatriota Cristiano Ronaldo en el referente y el ejemplo que debe seguir cada jugador del equipo.

El lateral catalán regresó a España tras cinco años en Inglaterra, procedente del Chelsea por 55 millones de euros, después de conquistar con el club el Mundial de Clubes en el verano de 2025 y de ganar con la selección española el Mundial, convirtiéndose en uno de los fichajes más destacados del Real Madrid en un mercado revolucionario que incorporó también a Bernardo Silva y Yan Diomandé.

Cucurella declaró, en una entrevista exclusiva con el canal oficial del club "RMTV", tras incorporarse a los entrenamientos en Valdebebas: "Mourinho quiere que entrenemos como entrena Cristiano Ronaldo; es más, lo toma como referencia de lo que debe ser un jugador del Real Madrid".

Y añadió el lateral, de 27 años: "Mourinho me ha inculcado mucha confianza y tranquilidad; nos dijo sobre el terreno de juego que debemos jugar a lo que sabemos hacer y disfrutar, y hacer lo que todos queremos, que es ganar y lograr una gran temporada".

La referencia de Mourinho a Ronaldo no fue una sorpresa, pues el "Bicho" dejó una huella imborrable en el club como su máximo goleador histórico, además de ser compatriota del técnico, y Mourinho lo considera el modelo ideal de la mentalidad profesional que quiere inculcar en un vestuario que sufre divisiones tras dos temporadas sin títulos.

Cucurella expresó su orgullo por vestir la camiseta blanca al afirmar: "Es un gran honor; no creo que muchos puedan decir que han vestido esta camiseta. Hemos visto aquí a grandes leyendas, es el club más grande de Europa, y estar aquí hoy es una recompensa a todo el esfuerzo que he realizado a lo largo de mi carrera".

El Real Madrid se prepara para su primer partido de Liga ante el Espanyol, buscando un arranque sólido que borre la decepción de su afición tras el fracaso del fichaje de Rodri, que prefirió marcharse al Barcelona, en un momento en que Florentino Pérez ha encomendado a Mourinho la misión de frenar el avance del Barcelona con la misma estrategia que siguió hace una década.