La receta de Vidal para clasificar a Qatar: "Si mejoramos lo vamos a lograr"

Arturo Vidal reaccionó a la derrota de Chile en Venezuela con un pedido de mejora y el aval de que el camino es todavía muy largo para sortear la Eliminatoria y entrar en 2022. En su cuenta de Twitter posteó que "esto es muy largo, van 4 de 18 (partidos). Si estamos juntos y mejoramos lo vamos a lograr. ¡Vamos carajo!", en un claro llamado al optimismo.

Los goles de Venezuela 2-1 Chile

Gary Medel, el capitán del proceso, también alentó a La Roja desde . El zaguero que se sumará al presente camino a una Copa Mundial en marzo cuando se reciba a y visite a también remarcó que "el camino es largo", pero advirtió que "necesitamos estar más unidos que nunca cuando nos toca caer, tan unidos como cuando nos toca ganar". El llamado a la unidad del Pitbull cerró con un "lo ganamos entre todos".

¿Cómo sigue la agenda de La Roja?

