La reacción del padre de Emiliano Sala tras el hallazgo del avión: "No lo puedo creer, esto es un mal sueño"

Horacio Sala, el único de los familiares del atacante que está en Argentina, se enteró de la noticia a través de los medios: "Hoy no hablé con nadie".

Los restos del avión donde viajaba Emiliano Sala rumbo a Cardiff fueron hallados este domingo en el fondo del Canal de la Mancha. Una noticia que sacudió al mundo del fútbol y a la familia del delantero, que está desaparecido desde el 22 de enero: "No lo puedo creer, esto es un mal sueño. Estoy desesperado", aseguró Horacio Sala, el padre del futbolista.

En diálogo con Crónica TV, el papá del futbolista contó que se enteró de la noticia a través de los medios porque es el único miembro de la familia que está en Argentina: "Sabía que lo estaban buscando, pero no tenía noticias. Mi mujer, mis dos hijos y algunos amigos de Emiliano están allá. Hoy no me comuniqué con nadie. Hablo todos los días, pero como mi teléfono no tiene Whatsapp me cuesta llamarlos o que me llamen".

Tras la confirmación del hallazgo, este lunes habrá una comunicación oficial para contar cómo seguirán las tareas.