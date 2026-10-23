La reacción de Messi fue impactante: ¡sonora humillación al argentino desde las gradas del Bernabéu!

Edu García, director de la emisora española «Radio Estadio», reveló una divertida anécdota que vivió con el argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, durante una conversación sobre los cánticos que la afición del Real Madrid le dedicó en el estadio Santiago Bernabéu, rememorando entresijos de la trayectoria de la estrella galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

El director de la emisora, durante su programa «Más de uno», ensalzó la trayectoria futbolística de Messi y sus logros históricos, junto a su labor benéfica y su relación con los medios de comunicación, coincidiendo con el reconocimiento del premio en agradecimiento a lo que ha aportado al fútbol dentro y fuera del terreno de juego.

Messi recuerda una vivencia del estadio Bernabéu

El director de la emisora relató que, durante uno de los partidos del clásico entre el Real Madrid y el Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu, los trabajadores de la emisora se vieron obligados a camuflarse entre las gradas, en medio del conflicto que surgió entonces entre la Liga española, presidida por Javier Tebas, y las emisoras de radio por el acceso a los estadios.

Durante el partido, el micrófono de uno de los locutores captó un cántico de un aficionado del Real Madrid contra Messi, descrito por el periodista como uno de los insultos dirigidos a la estrella argentina, ya que el aficionado gritó la palabra «hormona», en referencia al tratamiento hormonal al que Messi se sometió durante su infancia.

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El director de la emisora añadió que se encontró con Messi posteriormente durante una feria en Barcelona, mientras le ayudaba a presentar su nuevo calzado, y el jugador argentino le preguntó por la verdad de lo que se dice sobre él en la capital española.

Messi le dijo: «Dime la verdad, ¿qué dicen de mí en Madrid?».

El director de la emisora explicó que le contó el episodio del cántico que lanzó un aficionado del Real Madrid en el Bernabéu, y le sorprendió la reacción de Messi, que estalló en carcajadas, en una escena que reflejó cómo afrontó la situación con ironía en lugar de con enfado.

Un homenaje merecido a una trayectoria excepcional

El director de la emisora abordó la trayectoria de Messi, repleta de logros, señalando que su coronación en el Mundial con Argentina supuso un hito histórico en su carrera, junto a sus contribuciones benéficas, que se han hecho más notorias con el paso de los años.

También elogió la personalidad de la estrella argentina, que tiende a la calma y a hablar poco, prefiriendo expresarse a través del fútbol, lo que ha hecho que sus apariciones mediáticas despierten un interés especial.