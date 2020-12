La reacción de Messi después de superar a Pelé: "Jamás pensé que rompería algún récord"

Pocas horas después de convertir su gol número 644 con la camiseta de Barcelona, la Pulga se emocionó y repartió agradecimientos.

Lionel Messi ya es una leyenda del deporte, aunque a su carrera le resten varios capítulos por escribir. Y pocos días después de darse el lujo de alcanzar a Pelé como máximo goleador en un mismo club, este martes le convirtió a Valladolid su gol número 644 en Barcelona, para dejar atrás a O Rei.

La nueva marca fue celebrada por la Pulga, quien luego de finalizado el encuentro que el equipo de Koeman ganó por 3-0, publicó un posteo en Instagram en el cual unió imágenes de aquel primer festejo en el 2015 y otra de su tradicional celebración mirando al cielo, además de no puder disimular su emoción y destacar que "cuando empecé a jugar al fútbol jamás pensé que rompería algún récord. Y menos aún el que logré hoy que tenía Pelé", para luego agradecer a "todos los que me ayudaron en estos años" y a "todos los que me apoyan".