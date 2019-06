La reacción de Koeman a los rumores que lo vinculan con el Barcelona

El seleccionador de Holanda fue consultado una vez más acerca de su posible arribo al Camp Nou.

Ronald Koeman, seleccionador de , ha reaccionado este domingo a los rumores que lo vinculan con el .



"Tengo un contrato firmado con la KNVB (Real Asociación de Fútbol de los Países Bajos). Queda un año para el Campeonato Europeo, no es el momento adecuado para hablar del tema. En lo que a mí respecta, podemos dejar atrás esas especulaciones", manifestó en declaraciones realizadas para NOS.



Koeman no quiso hablar demasiado acerca de los rumores que lo acercan al Camp Nou porque cada palabra que diga puede alimentarlos todavía más: "No importa lo que diga, siempre habrá gente que diga: 'Si el Barcelona le ofrece el trabajo, él irá de todos modos'. Los medios publicarán esas historias y lo comprendo. Sé por qué acepté esto con la KNVB y para mí, eso es suficiente".

Koeman ya había sido preguntado el pasado martes en rueda de prensa por la presunta posibilidad de dirigir al conjunto culé en caso de que no siguiera Ernesto Valverde. Consultado acerca de si podía desmentir su candidatura como preparador del Barça, el ex jugador azulgrana sentenciaba: "Eso sería lo fácil, pero no lo voy a hacer". De todas maneras, no quería hablar mucho más sobre aquella posibilidad: "Creo que esto (la rueda de prensa) va sobre el equipo nacional y me gustaría dejarlo así", zanjaba.