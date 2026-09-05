Informes franceses revelaron la reacción del delantero del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, después de que el técnico Luis Enrique lo dejara fuera del once titular en el partido de ayer ante el Mónaco.

El Paris Saint-Germain perdió ante el Mónaco por dos goles a uno en la tercera jornada de la Ligue 1, el viernes, quedando en el decimotercer puesto con dos puntos.

El sitio Goal recogió del diario francés L'Équipe que Ousmane Dembélé se sorprendió por la decisión de Enrique, que lo hizo entrar como suplente en el minuto 68, aunque no logró marcar la diferencia en el resultado.

L'Équipe añadió que las fuentes revelaron que Dembélé esperaba ser titular tras haber tenido un descanso lejos de la concentración del equipo, lo que hizo que le sorprendiera la decisión, aunque su relación con el entrenador español se mantuvo buena sin ninguna tensión.

Por su parte, Luis Enrique justificó su decisión en declaraciones a la cadena francesa Canal+ señalando que forma parte de la gestión de cargas del jugador tras un inicio de temporada exigente, y dijo: "Con cada jugador las circunstancias son diferentes; Ousmane hizo un esfuerzo en la Supercopa de Europa y en el Trofeo de Campeones francés, y después tuvo un poco de descanso".

El entrenador español agregó: "Ante el Mónaco jugó 20 o 25 minutos a muy buen nivel, y ahora empezamos a aumentar sus minutos de juego, y seguiremos así en los próximos partidos".

El foco del Saint-Germain se dirige ahora a la Liga de Campeones de Europa, donde se prepara para enfrentar al Slovan Bratislava el miércoles, y se espera que Dembélé regrese al once titular tras el descanso que tuvo.