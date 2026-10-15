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Al Ittihad vs Al Kholood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

La razón de las derrotas del Ittihad: una crisis financiera arruina la trayectoria de Fessing

J. Wissing
Al Ittifaq vs Al Ittihad
Al Ittifaq
Al Ittihad
1ª División
Alemania
Arabia Saudita

Un problema al que se enfrenta el entrenador alemán

Informes de prensa han revelado la verdadera razón detrás de los resultados negativos que sufre el Al Ittihad saudí en los últimos tiempos, bajo la dirección de su entrenador alemán Jens Wiesing.

El Al Ittihad ha disputado dos partidos desde el final del último parón internacional: perdió el primero ante el Al Hilal por 2-3, en la octava jornada de la Roshn Saudi League, antes de caer ante el Shabab Al Ahli de Emiratos por 1-2, en la Champions League Élite de Asia.

El periodista saudí Bandar Al Khalil reveló las razones de este gran bajón en los resultados desde el final del último parón internacional, al confirmar la existencia de diferencias económicas y contractuales entre Wiesing y la directiva del Al Ittihad.

Al Khalil escribió, a través de su cuenta personal en la red social X: "El Jens Wiesing de antes del parón no es el Jens Wiesing de después".

Y explicó: "Hay asuntos contractuales y económicos pendientes entre el entrenador y la directiva del Al Ittihad. Espero que se gestionen con sensatez y que la situación se contenga rápidamente, pues si continúan sin solución podrían repercutir negativamente en la estabilidad del equipo y en sus resultados en el futuro".

La derrota ante el Al Hilal fue la primera que sufrió el Al Ittihad en la presente temporada de la Roshn Saudi League, antes de encajar su primera derrota en la Champions League Élite de Asia, en el estadio Al Inma, ante el Shabab Al Ahli.

El Al Ittihad cayó al cuarto puesto en la clasificación de la liga saudí con 17 puntos, a 4 puntos completos del líder Al Hilal.

Por el contrario, el Al Ittihad se quedó con un único punto, con el que ocupa el duodécimo puesto en la clasificación del grupo Oeste del torneo asiático, lo que amenaza su clasificación a los octavos de final.

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