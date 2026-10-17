Ruben van Bommel no figura en la convocatoria del PSV para el partido a domicilio del sábado por la tarde ante el ADO Den Haag. Ya se conoce el motivo de su ausencia.
«Van Bommel no está lesionado, pero no se encuentra al cien por cien y se quedará fuera de este partido para evitar que sufra una lesión», informa Jeroen Kapteijns, de De Telegraaf. El equipo de Eindhoven quiere evitar que Van Bommel vuelva a tener problemas físicos.
«Se considera que el riesgo es demasiado alto. El delantero ha jugado mucho últimamente después de pasar un año de baja por una lesión del ligamento cruzado», añade Kapteijns.
La ausencia de Van Bommel obliga a Bosz a modificar su delantera. El miércoles, el atacante fue titular en la derrota por 1-0 ante el Leipzig, pero no estará ante el ADO Den Haag.
Ivan Perisic, que también fue titular contra el Leipzig, comenzará el sábado en el banquillo. Bosz apuesta en ataque por Dennis Man, Sven Mijnans y Ayoni Santos. Este último será titular por primera vez con el equipo de Eindhoven.
El PSV comenzará el sábado a las 16:30 horas su partido a domicilio contra el ADO Den Haag. Si gana, el vigente campeón de liga podrá hacerse con el liderato de la Eredivisie durante al menos unas horas.
Alineación del PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mauro, Til; Man, Mijnans, Santos.