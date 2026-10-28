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Al Qadsiah v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

La quinta víctima: la maldición de la derrota ante Al Hilal sigue persiguiendo a Al Qadisiyah

Al Hilal
Al Riyadh vs Al Quadisiya
Al Riyadh
Al Quadisiya
1ª División
N. Nandez
Arabia Saudita
Uruguay

El equipo de Al Sharqia sufre

Las derrotas siguieron persiguiendo al Al Qadsiah, tras la emocionante caída que sufrió ante su rival Al Hilal en la Liga Roshn saudí.

El Al Qadsiah perdió ante el Al Hilal por 3-2, en el partido que los enfrentó el pasado viernes en el estadio Kingdom Arena, en la undécima jornada de la Liga Roshn.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que este partido provocará la ausencia del centrocampista uruguayo Nahitan Nández del Al Qadsiah en su próximo encuentro ante el Al Riyadh, tras haberse lesionado frente al "Líder".

El conjunto de la región oriental visita hoy jueves al Al Riyadh, en el estadio SHJ Arena de la capital saudí, en la duodécima jornada de la Liga Roshn.

Nández será la quinta baja del Al Qadsiah en el partido ante el Al Riyadh, después del defensa español Nacho Fernández, que se ausenta por falta de puesta a punto, así como del defensa marfileño Ali Diabaté y del extremo Haitham Aseeri.

También estará ausente Ahmed Al Sayahi, que se lesionó asimismo durante el enfrentamiento ante el Al Sadd catarí, el pasado lunes, en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Elite.

Cabe recordar que la derrota ante el Al Hilal le hizo perder al Al Qadsiah el liderato de la Liga Roshn, ya que cayó al tercer puesto con 25 puntos, por diferencia de goles por detrás del Al Nassr, segundo clasificado, y a dos puntos del Al Hilal, que se hizo con la cima.

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