Al-Ittihad ha nombrado al joven alemán Jens Wessing como nuevo director técnico, una decisión que refleja la apuesta directiva por un proyecto diferente y que plantea dudas sobre su capacidad para afrontar el reto.

El “Al-Ittihad” no vive un momento cualquiera: inicia una temporada en la que debe recuperar su sitio entre los grandes del fútbol saudí, tras un periodo de altibajos en resultados y estabilidad técnica.

Con las altas expectativas de la afición y la presencia de jugadores de renombre, la elección de un técnico con poca experiencia en equipos grandes es una apuesta que merece un análisis detallado.

No solo cuentan sus ideas técnicas, sino su capacidad para imponerse a jugadores experimentados y para gestionar la presión de la Liga Roshen, cada vez más atractiva para los entrenadores internacionales.

Una nueva apuesta del Al-Ittihad por un entrenador joven

Las dudas no surgen solo por su edad: otros grandes clubes apuestan por técnicos jóvenes con ideas frescas. Lo preocupante es su falta de experiencia al frente de un equipo de primer nivel.

Dirigir un equipo que lucha por títulos y cuenta con estrellas mundiales no es lo mismo que entrenar planteles sin esa presión.

Además de diseñar tácticas y elevar el rendimiento, deberá gestionar un vestuario de personalidades fuertes acostumbradas a la máxima competencia.

La afición, impaciente tras múltiples cambios de técnico, exigirá resultados desde el principio.

Fissing es el quinto técnico alemán en el club, pero su reto es mayor: debe devolver al equipo a lo más alto.

¿Proyecto a largo plazo o solución temporal?

Su fichaje podría ser parte de un proyecto a largo plazo para construir un equipo con nueva identidad y dar al técnico tiempo para desarrollar la plantilla, pues los entrenadores jóvenes necesitan madurar sus ideas y definir un estilo de juego.

Si el club lo ve como un proyecto de futuro, su éxito dependerá de la estabilidad y el apoyo que reciba de la directiva, tanto en fichajes como en competencias para moldear el equipo a su imagen.

Lee también... Una lesión que lleva seis años... ¿Se perderá Mbappé las semifinales del Mundial?

El mayor riesgo aparece si se le fichó solo por resultados inmediatos: la Liga Roshen no perdona errores y la presión sería enorme desde el principio.

El Al-Ittihad debe definir su objetivo: ¿busca un técnico para iniciar una era, aunque necesite tiempo, o uno capaz de ganar títulos ya? La respuesta determinará el éxito o fracaso de Vising.

La experiencia del Al-Ahli… el modelo que busca el Al-Ittihad

La decisión del Al-Ittihad recuerda la del Al-Ahli hace tres años, cuando apostó por el joven alemán Matthias Jaissle a pesar de su poca experiencia.

Sin embargo, el Al-Ahli lo trató como un proyecto a largo plazo, no como una solución rápida, y eso permitió a Jaissle desarrollar sus ideas y hacer crecer al equipo poco a poco. Con el tiempo, el alemán demostró su valía y transformó las dudas en elogios.

Lee también... Una lesión que lleva seis años: ¿se perderá Mbappé las semifinales del Mundial?

Con el tiempo, el equipo ganó estabilidad y conquistó títulos continentales y nacionales, demostrando que apostar por técnicos jóvenes en Arabia Saudí puede funcionar.

Por ello, algunos ven en la experiencia del Al-Ahli el modelo que la Federación podría replicar, ya que ambos clubes tienen una gran afición y ambiciones similares; aunque el éxito requiere paciencia, estabilidad y apoyo.

Yaisle contaba con la ventaja de la experiencia

Aunque las dos experiencias comparten la idea de fichar a un técnico alemán joven, comparar a Yaisle con Fesing no es exacto: el exentrenador del Al-Ahli llegó con una trayectoria más amplia al frente de grandes equipos.

Antes de recalar en el Al-Ahli, Yaissle dirigió al Red Bull Salzburgo y compitió en torneos nacionales y continentales de alto nivel, lo que le dio experiencia para gestionar la presión en un entorno profesional.

En cambio, la trayectoria de Vising es más breve: llegó al Al-Ittihad con menos experiencias relevantes, por lo que su adaptación a la Liga saudí es una incógnita.

A su favor tiene la capacidad de lograr éxitos rápidos, como demostró en el Gamba Osaka, lo que le permite demostrar que la falta de experiencia no impide triunfar.

Un título asiático… pero la prueba del Al-Ittihad es diferente

Su éxito con el Gamba Osaka y el título de la Liga de Campeones de Asia refuerzan su moral antes del nuevo reto, pues ganar un campeonato continental no es fácil.

No obstante, el reto en el Al-Ittihad es distinto: se requiere no solo un entrenador campeón, sino un gestor capaz de liderar un proyecto en un entorno competitivo y mediático exigente.

Lee también... «Nos detuvieron por una mano»... ¡Wahbi siembra dudas sobre el gol de Mbappé!

Su éxito anterior en Asia no garantiza triunfar con un plantel de figuras y grandes ambiciones, pues la exigencia de competir en liga, copas y torneos continentales es muy distinta.

Su mayor reto será plasmar sus ideas en resultados desde el principio y ganarse la confianza del grupo.

Entre repetir la experiencia del Al-Ahly y un destino diferente

El Al-Ittihad inicia la temporada en una encrucijada: si Vising construye un equipo sólido y define una identidad clara, su fichaje será uno de los aciertos del club.

La falta de paciencia o condiciones adecuadas podría complicar su labor, pues el club no tiene margen para esperar, dada la fuerte competencia y el ansia de la afición por recuperar el liderato.

Lee también... Oficial: el Al-Ittihad ficha al vencedor del Al-Nassr para suceder a Consesao

Entre el éxito del Al-Ahli con Yaisle y el fracaso de otras apuestas por técnicos jóvenes, el futuro de Fesing depende de su capacidad para demostrar su valía dentro y fuera del campo.

O bien el nuevo técnico alemán se convierte en otra historia de éxito en el fútbol saudí y demuestra que apostar por entrenadores jóvenes puede marcar la diferencia, o bien su experiencia con el Al-Ittihad se convierte en una nueva aventura por la que el equipo pagará un alto precio en una temporada en la que no hay margen para muchos experimentos.