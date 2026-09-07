En un inicio que nadie esperaba, el veterano Quique Sánchez Flores se llevó todos los focos frente a los gigantes de los banquillos en España, coronándose con el premio al mejor entrenador de LaLiga en el mes de agosto, pese a no haber logrado el pleno de puntos, como sí hizo Hansi Flick con el Barcelona.

La lucha por la cabeza de la clasificación de LaLiga se encendió de forma temprana e inesperada tras disputarse cuatro jornadas, con el Barcelona en solitario al frente con el pleno de puntos y un total de 12, mientras que la sorpresa de la temporada, el Deportivo Alavés, se situó en el segundo puesto con 10 puntos tras su histórico arranque, y el Real Madrid retrocedió al tercer lugar con 9 puntos, en un panorama que confirma que la pugna esta temporada no se limitará únicamente a los dos grandes.

La Liga de Fútbol Profesional anunció oficialmente el galardón para el entrenador del Deportivo Alavés, tras un arranque deslumbrante del equipo que tiene su sede en Vitoria, en el que ha sumado 10 puntos de los 12 posibles, manteniéndose en la segunda posición de la clasificación solo por detrás del Barcelona.

El Alavés, bajo la dirección de Sánchez Flores, ha ofrecido un inicio de temporada inmejorable, que comenzó con una goleada por 3-0 al Getafe en el estadio de Mendizorroza, seguida de un empate 1-1 a domicilio ante el Rayo Vallecano, antes de cerrar el mes de agosto con una valiosa victoria por 1-0 sobre el Villarreal en su feudo, confirmando que no es un simple visitante de paso por los puestos de cabeza.

El tren del Alavés no se detuvo al terminar agosto: en la cuarta jornada de LaLiga, ayer domingo, el equipo prolongó sus sólidas actuaciones y firmó una contundente victoria sobre Osasuna por 5-2, llegando a los 10 puntos en el segundo puesto, a solo dos del Barcelona líder, que aún no ha perdido, con tres victorias y un empate.

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La coronación de Sánchez Flores con el premio llegó tras imponerse en la votación final a nombres de peso como Hansi Flick, entrenador del Barcelona, y José Mourinho, entrenador del Real Madrid, en un mensaje claro de que el gran trabajo que realiza en Vitoria no ha pasado desapercibido, y de que el Alavés se ha convertido en el auténtico caballo negro de LaLiga esta temporada.