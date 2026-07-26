El fichaje de Andrea Pirlo como nuevo seleccionador de Italia está al borde del fracaso definitivo, y eso tiene ahora consecuencias graves e inmediatas para la cúpula de la federación. Según informa la Gazzetta, Paolo Maldini, nombrado director técnico hace apenas unas dos semanas, ya estudia dimitir por la resistencia continuada contra su opción preferida.

Según esta información, Maldini había recibido la promesa del recién elegido presidente de la federación, Giovanni Malago, de tomar la decisión sobre el nuevo entrenador principal con plena autonomía. Esa autonomía se consideraba de antemano la condición decisiva para que el exfutbolista aceptara siquiera el cargo en la FIGC.

Que ahora desde la federación se le estén poniendo trabas al director técnico y a su asesor Leonardo podría ser la gota que colme el vaso. Ya en su salida de 2023 del AC Milan, Maldini había demostrado que no acepta compromisos cuando su margen de maniobra se ve limitado y que prefiere una retirada inmediata a una colaboración forzada.

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¿Por qué hay reservas con Andrea Pirlo?

En un principio, Maldini y Leonardo, tras la negativa de Pep Guardiola, apostaron en exclusiva por Pirlo. Ya había sobre la mesa un contrato hasta 2030 con un salario de 1,5 millones de euros por temporada, listo para firmarse.

Pirlo sigue actualmente bajo contrato con el United FC en los Emiratos Árabes Unidos y espera la respuesta final desde Roma. Maldini había rechazado internamente de inmediato alternativas como Antonio Conte o Roberto Mancini, ya que Conte cambia de club de media cada dos años y la salida de Mancini en 2023 había roto por completo su relación con la federación.

Como motivo principal de la postura de bloqueo se señalan formalmente los vínculos de Pirlo con la casa de apuestas rusa Fonbet, de la que ejerce como embajador global, así como su cercanía con el oligarca ruso y presidente del United FC, Sergey Lomakin. Sin embargo, en círculos federativos crece la sospecha de que estas preocupaciones políticas solo sirven de pretexto para socavar la iniciativa en solitario de Maldini.

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¿Conflicto de intereses por los hijos de Pirlo y Maldini?

Por si fuera poco, el diario italiano Il Corriere della Sera ha introducido ahora también un debate sobre posibles conflictos de intereses. Los hijos de ambos protagonistas trabajan en el sector de la representación: el hijo mayor de Pirlo, Nicolo, trabaja como intermediario y scout para la agencia You First, que entre otros lleva al seleccionador campeón de Europa con España, Luis de la Fuente. El hijo de Maldini, Christian, trabaja para GR Sports, la agencia de Giuseppe Riso, que a su vez representa al segundo hijo de Maldini, Daniel.

Aunque ambos todavía no figuran oficialmente inscritos en el registro de intermediarios, la situación despierta recuerdos del verano de 2016. Entonces, la labor de Davide Lippi como representante de jugadores impidió el nombramiento de su padre, Marcello Lippi, como director técnico bajo el entonces presidente federativo Carlo Tavecchio.

En el caso actual, este debate sirve a los críticos como un argumento más, pero en el fondo no deja de ser un frente secundario dentro del conflicto de principios entre Maldini y la cúpula federativa. Si la operación Pirlo termina fracasando definitivamente, el capítulo de Maldini en la FIGC podría quedar cerrado después de ni siquiera 14 días.