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Fichar a un extremo de primer nivel sigue siendo una prioridad para Mikel Arteta, y el Arsenal podría dar un giro a su postura sobre Vinicius Junior. Aunque el brasileño se comprometió recientemente a seguir en el Real Madrid, el club del norte de Londres no ha descartado por completo un posible traspaso en el futuro.

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El Arsenal no descarta volver a intentar el fichaje

Getty Images

La directiva del Arsenal se mostró especialmente activa durante el pasado mercado de verano para reforzar su ataque y señaló a la figura del Real Madrid como su principal objetivo. Aunque la operación no llegó a concretarse entonces y el equipo se quedó sin el refuerzo que buscaba para las bandas, el interés del club por el jugador no ha disminuido.

El periodista David Ornstein ha apuntado en el pódcast The Athletic FC que, aunque una salida del Bernabéu en invierno está descartada, podrían producirse conversaciones importantes si la situación actual en España cambia de aquí al final de la temporada.

Crece la impresión de que la puerta a un posible traspaso no está completamente cerrada, siempre que encajen las condiciones económicas y tácticas. El interés del Arsenal desde hace tiempo apunta a que el club está dispuesto a esperar mientras observa cómo evoluciona el papel del jugador a las órdenes de Jose Mourinho.

Su contrato, un obstáculo a corto plazo

La principal complicación para intentar ficharlo de inmediato es que el extremo firmó recientemente un nuevo contrato en la capital española. La renovación acabó, en la práctica, con las esperanzas del Arsenal de incorporarlo a mitad de temporada, ya que el Real Madrid no tiene intención de autorizar la salida de su figura mientras lucha por los títulos.

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Ornstein señaló durante una reciente sesión de preguntas y respuestas que, por ahora, nada indica que vaya a salir a corto plazo. Esto ha obligado al Arsenal a mirar hacia el verano como el único momento realista para cerrar la operación. «No veo que ocurra en invierno, en absoluto, porque Vinicius Jr acaba de firmar un nuevo contrato, lo que evidentemente puso fin al intento del Arsenal de ficharlo», explicó Ornstein al hablar de la situación actual.

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Esta postura refleja la realidad del mercado: los jugadores de primer nivel rara vez cambian de club en enero, salvo que exista una tensión considerable entre el futbolista y su equipo. Por ahora, el Arsenal debe centrarse en su actual lucha por el título con los recursos de los que dispone, aunque el brasileño siga formando parte de sus planes a largo plazo.

Factores económicos y tácticos de cara a 2027

De cara al verano de 2027, el Arsenal tendrá que sopesar el enorme coste de la operación frente a sus necesidades tácticas. Tras no haber logrado incorporar recientemente a un extremo de gran nivel, esa necesidad sigue presente y el club podría decidir que lo más lógico es volver a intentar fichar a su principal objetivo.

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Sin embargo, el panorama de la Premier League y del fútbol europeo puede cambiar rápidamente, y el Arsenal debe tener en cuenta lo sucedido desde que empezó a intentar su fichaje. «Ahora mismo diría que no sé nada de que el Arsenal vaya a volver a por Vinicius Jr. Pero, dado que esa posición sigue siendo una de las que quieren reforzar, puede que se mencione su nombre como candidato», añadió Ornstein, subrayando el carácter especulativo de una posible operación de tanta repercusión.