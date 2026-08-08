La estrella argelina Amine Gouiri sembró la incertidumbre sobre su futuro con su club, el Olympique de Marsella, durante el actual mercado de fichajes veraniego.

El Marsella se vio obligado a vender a varios de sus elementos, como Mason Greenwood y Pierre-Emerick Aubameyang, para cubrir su gran déficit financiero.

El sitio Foot Mercato publicó las declaraciones de Amine Gouiri, en una entrevista concedida a la cadena francesa RMC.

Al internacional argelino se le preguntó por el cambio previsto en su situación dentro del equipo tras las salidas de Greenwood y Aubameyang, y si estaba preparado para convertirse en el líder del ataque del Marsella.

Gouiri respondió: «Quiero decir que sí, pero quizá lleguen también otros delanteros. Pero sí, por supuesto. Todavía sigo ligado por un contrato, pero, como saben, no sabemos qué puede pasar, especialmente en el fútbol y en esta situación».

Y cuando se le volvió a preguntar por su futuro en el Marsella, comentó: «He oído que la puerta está abierta para todos, pero, sea evidente o no, como saben, durante la temporada podemos vernos obligados a quedarnos y luego acabar marchándonos. Y lo contrario también es cierto. Por ahora estoy aquí, concentrado en mi preparación, y veremos qué pasa más adelante».

Estas declaraciones reflejan la realidad de la situación de la plantilla del Marsella, donde parece que cualquier jugador podría marcharse este verano.

Y cuando se le preguntó cómo se adaptaría a la situación en caso de que la mitad de sus compañeros se marchara durante los próximos días, Gouiri respondió: «Quizá algunos se vayan, pero así es el fútbol. Incluso sin este tipo de circunstancias, siempre hay jugadores que se marchan y otros que se quedan. Por eso nos concentramos en nuestra preparación, y este asunto no nos molesta demasiado, porque es la vida de un futbolista y debemos adaptarnos».

A la espera de cómo evolucionen las cosas, Gouiri, ligado por contrato con el Marsella hasta 2029, sigue vistiendo la camiseta del club y espera terminar la temporada con él en los puestos que dan acceso a las competiciones europeas.

El internacional argelino dijo: «El objetivo es siempre el mismo. Creo que el Marsella sigue siendo un club atractivo y, además, es un gran club, por lo que el Marsella debe competir por los primeros puestos».