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El nivel de varios integrantes de la segunda unidad del Barcelona ha abierto interrogantes sobre su capacidad para aportar lo que se les exige. El experimento del entrenador Hansi Flick ante el Sabah en Bakú dejó al descubierto algunas carencias, pese a la amplia victoria de un equipo plagado de suplentes.

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Según el diario español AS, Flick era consciente de que el apretado calendario, con 9 partidos en 28 días, le obligaba a aprovechar cualquier ocasión para dar descanso a sus titulares. Por eso decidió dejar a Lamine Yamal en Barcelona y mantuvo a Pau Cubarsí y Eric García en el banquillo durante todo el encuentro, sin que llegaran a jugar.

Otros fijos, como Raphinha y João Cancelo, se limitaron a disputar unos pocos minutos, de modo que el partido se convirtió en la ocasión idónea para medir el nivel de la segunda unidad del Barcelona. Esta ofreció una imagen irregular en la primera parte y, aunque mejoró relativamente tras el descanso, dejó algunas dudas sobre lo que puede aportar en el futuro.

Tras un arranque deslumbrante, en el que marcó un golazo ante el Levante, y una actuación destacada en aquella vibrante noche frente al Racing, Karim Adeyemi ha bajado su rendimiento en las últimas semanas.

El futbolista alemán actuó en la banda derecha para suplir la ausencia de Lamine Yamal, pero sufrió mucho con el balón en la primera parte, le faltó precisión en sus movimientos y desperdició una ocasión con un disparo con la pierna derecha.

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Aun así, Adeyemi participó en la jugada del primer gol, tras un regalo del portero, después marcó el tercero y estrelló un disparo en el larguero.

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El jugador tiene un estilo poco convencional: es capaz de firmar un detalle técnico extraordinario en un instante y, acto seguido, cometer un error injustificable y perder el balón en su propio campo.

Por su parte, Gabriel Jesus ofreció una primera parte muy decepcionante y él mismo admitió que no estuvo a su mejor nivel. Sin embargo, lo compensó con un buen movimiento dentro del área en la jugada del segundo gol, obra de Anthony Gordon, antes de anotar el cuarto.

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Lo curioso es que los números y las estadísticas no ofrecen motivo alguno para criticar el partido de ambos jugadores, pero las sensaciones futbolísticas fueron muy distintas: el alemán cometió numerosos errores durante largos tramos, mientras que el delantero brasileño no se mostró en su mejor estado físico.

Todo ello plantea una pregunta sobre lo que ambos pueden aportar en los grandes partidos si sufren cuando no juegan los titulares.

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Gavi, en cambio, representa un caso completamente distinto, después de demostrar una gran fiabilidad. En Bakú jugó 86 minutos seguidos en su primera titularidad en mes y medio, concretamente desde el partido ante el Getafe.

El centrocampista español no firmó un partido extraordinario, pero rindió bien y cumplió correctamente con sus tareas, pese a la difícil situación que atraviesa en la jerarquía del centro del campo.

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Gavi se encuentra actualmente por detrás de varios jugadores en los planes de Flick, como Rodri, Pedri, Marc Bernal, Frenkie de Jong, Fermín López y Dani Olmo, pero afronta esta complicada situación con mucha entereza y profesionalidad.

«Me considero un jugador de equipo de primer nivel, y el entrenador es quien decide», afirmó Gavi con humildad en la zona mixta del Estadio Olímpico de Bakú.

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Al margen de algunos problemas físicos que sufrió a comienzos de temporada, sus apenas 314 minutos de juego parecen muy escasos, pero su capacidad para aguantar y gestionar su situación actual es digna de admiración.

Por último, destaca el nombre de Alejandro Balde, que, pese a la modestia del Sabah, demostró que es un jugador al que se puede recuperar para su mejor nivel, sobre todo porque tiene 23 años y en la plantilla del Barcelona no hay otro lateral con un perfil más específico para su puesto.

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En Azerbaiyán, Balde dejó claro que está preparado para jugar siempre que Flick lo necesite, aunque ahora mismo no figure entre las opciones preferidas del técnico alemán, y confirmó que todavía puede aportar al equipo.