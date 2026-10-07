El número siete desempeña un expresivo doble papel en la trayectoria futbolística de Giovanni Reyna en los últimos años. Por un lado, simboliza una etapa muy difícil y llena de contratiempos que debe quedar para siempre en el pasado. Por otro, representa la gran dosis de esperanza que ahora mismo vuelve a abrirse paso en el presente del ex shooting star del BVB.

Porque Reyna va por el buen camino para, por fin, volver a encontrar la estabilidad de forma sostenida. En verano, el mediapunta, que en su día fue considerado el próximo gran superastro, dejó atrás la Bundesliga y se marchó al Racing de Estrasburgo, en la Ligue 1. Por apenas tres millones de euros de traspaso, un valor de mercado que, con 23 años, en realidad quería haber superado con creces. Y debería haberlo hecho, si se tiene en cuenta su talento.

Pero en los años posteriores a su temporada de despegue en el Borussia Dortmund, con apenas 17 y luego 18 años, cuando era titular en el BVB a las órdenes del entonces técnico Lucien Favre, todo acabó siendo muy distinto. Sobre todo porque, tras aquella primera gran etapa de su carrera, la mala suerte con las lesiones lo tuvo a menudo bajo control.

El calvario de Giovanni Reyna: solo siete partidos de liga como titular en 30 meses

En los aproximadamente dos años y medio transcurridos entre su 20º cumpleaños, a mediados de noviembre de 2022, y el final de la temporada 2024/25, Reyna solo fue titular en siete partidos de liga. Repetimos, por si acaso: siete partidos de liga desde el inicio en 30 meses. Ni siquiera una cesión del Dortmund al Nottingham Forest en la primera mitad de 2024 tuvo un efecto positivo de cambio. Su nivel dejó mucho que desear casi de forma permanente, y la confianza fue cayendo y cayendo.

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Sobre todo las lesiones musculares frenaron con regularidad al talentoso estadounidense. Tuvo que exprimirse una y otra vez para regresar, y su cuerpo acabó pagando el precio de tantos problemas físicos. Y del ritmo de juego, tan importante especialmente para él, Reyna, que tras su etapa en el BVB vivió un año como mucho irregular en el Borussia Mönchengladbach y desde allí se marchó a Estrasburgo en agosto, solo podía soñar.

«A veces la gente piensa que dosificar es una buena manera de gestionar la carga. Pero yo recupero mejor la forma cuando tengo la mayor cantidad posible de minutos y, en el mejor de los casos, también siendo titular. Y cada vez me siento más fuerte», dijo ahora Reyna, citado por The Athletic, en un momento en el que por fin las cosas vuelven a ir hacia arriba.

Giovanni Reyna firma una mejor marca personal

Y así volvemos al número siete, esta vez en sentido positivo. Reyna fue titular en siete partidos consecutivos entre finales de agosto y comienzos de octubre con su club y con la selección. Una mejor marca personal: nunca antes en su carrera profesional había podido jugar tantas veces seguidas desde el inicio. Y en la madrugada del miércoles, con su octava titularidad consecutiva en la victoria por 1-0 de Estados Unidos sobre Canadá en un amistoso, incluso fue un paso más allá y estableció de inmediato un nuevo récord.

«Siento que poco a poco estoy volviendo a ser completamente yo mismo», subrayó Reyna tras su convincente actuación en la victoria amistosa de Estados Unidos por 3-0 ante México el pasado fin de semana. Siempre sintió la confianza del seleccionador Mauricio Pochettino: el argentino no lo dejó caer ni siquiera en los momentos difíciles y convocó a Reyna pese a sus problemas en el club para el Mundial en casa del pasado verano.

«Para mí es un jugador magnífico. Entiende el juego a un nivel muy alto», elogió Pochettino al mediocampista ofensivo, que repartió una asistencia en cada uno de los amistosos de finales de septiembre ante Perú (4-1) y Chile (4-2). Pochettino destacó la alta calidad de Reyna en el juego combinativo, su toque sobresaliente y su conducción en espacios reducidos.

¿Cómo fue el inicio del ex del BVB Giovanni Reyna en el Racing de Estrasburgo?

La base de sus buenas actuaciones con la camiseta de Estados Unidos la puso Reyna con su arranque en Estrasburgo, donde ha firmado hasta 2031. Se hizo rápidamente un sitio en el once titular, siente la confianza del entrenador Hugo Oliveira y tiene un puesto asegurado como uno de los dos interiores en su sistema 4-3-3. En sus cinco apariciones hasta la fecha, Reyna ya ha marcado también un gol para su nuevo club del noreste de Francia: el jugador de 23 años vio puerta en la goleada por 6-2 en Troyes a comienzos de septiembre.

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El exprofesional de la Bundesliga se ha sacudido las cicatrices mentales que los constantes problemas de lesiones habían dejado en su alma de futbolista. En los últimos años le pesaron las dudas sobre si físicamente estaba hecho para el fútbol de élite. «Ya no pienso en eso en absoluto», puede decir hoy Reyna, por suerte. «Eso ya lo dejé atrás».

Con 23 años, Reyna sigue siendo joven, pero al mismo tiempo ya cuenta con muchísima experiencia y conoce tanto el éxito precoz como el lado oscuro de la vida profesional. Tanto en Estrasburgo como en la selección, dos equipos muy jóvenes, ya es uno de los más experimentados, puede guiar a los más jóvenes y da la impresión de sentirse cómodo en ese papel. Y, visto el potencial de Reyna, puede que ahora mismo estemos asistiendo apenas al comienzo de un glorioso renacimiento.