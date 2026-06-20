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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

«La profecía del título»... Una extraña coincidencia que pone a Marruecos en la senda del título mundial

Marruecos
Brazil
Francia
Argentina
World Cup
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Francia
Argentina

Los Leones del Atlas tienen una cita con la historia...

Marruecos comparte grupo con los últimos dos campeones del mundo, lo que, según el portal “العربي الجديد”, podría augurar su victoria en el Mundial de 2026.

Según el portal Al-Arabi Al-Jadid, la tercera es la “profecía de la victoria”, pues de ella salieron los últimos dos campeones.

En Rusia 2018, Francia lideró el Grupo 3 con 7 puntos y luego venció a Croacia 4-2 en la final para ganar su segundo título.

Lo mismo ocurrió en Catar 2022: Argentina superó un arranque adverso ante Arabia Saudí, lideró el Grupo C y, tras llegar a la final, venció a Francia en los penaltis.

En el Grupo 3 de 2026 están Brasil, Marruecos, Haití (eliminada) y Escocia, pero la pelea parece cosa de la Seleção y los Leones del Atlas.

Aunque Brasil parte como favorito bajo la dirección de Carlo Ancelotti y con su constelación de estrellas, Marruecos tiene argumentos tras alcanzar las semifinales en 2022, hito que lo convirtió en la primera selección árabe y africana en lograrlo.

Esta curiosa coincidencia brinda a Marruecos una oportunidad de oro para hacer historia, gracias a una generación excepcional con experiencia en fases finales, por lo que su primer título no parece imposible.

¿Cumplirá Marruecos la “profecía del Grupo C” y se convertirá en el primer campeón africano y árabe?

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