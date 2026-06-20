Marruecos comparte grupo con los últimos dos campeones del mundo, lo que, según el portal “العربي الجديد”, podría augurar su victoria en el Mundial de 2026.

Según el portal Al-Arabi Al-Jadid, la tercera es la “profecía de la victoria”, pues de ella salieron los últimos dos campeones.

En Rusia 2018, Francia lideró el Grupo 3 con 7 puntos y luego venció a Croacia 4-2 en la final para ganar su segundo título.

Lo mismo ocurrió en Catar 2022: Argentina superó un arranque adverso ante Arabia Saudí, lideró el Grupo C y, tras llegar a la final, venció a Francia en los penaltis.

En el Grupo 3 de 2026 están Brasil, Marruecos, Haití (eliminada) y Escocia, pero la pelea parece cosa de la Seleção y los Leones del Atlas.

Aunque Brasil parte como favorito bajo la dirección de Carlo Ancelotti y con su constelación de estrellas, Marruecos tiene argumentos tras alcanzar las semifinales en 2022, hito que lo convirtió en la primera selección árabe y africana en lograrlo.

Esta curiosa coincidencia brinda a Marruecos una oportunidad de oro para hacer historia, gracias a una generación excepcional con experiencia en fases finales, por lo que su primer título no parece imposible.

¿Cumplirá Marruecos la “profecía del Grupo C” y se convertirá en el primer campeón africano y árabe?