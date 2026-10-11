Todas las miradas se dirigen al estadio Internacional de El Cairo, donde el Al Ahly y el Zamalek se enfrentan en una esperada cumbre dentro de las competiciones de la sexta jornada de la Liga Egipcia Premier, en un duelo que ambos rivales afrontan con 13 puntos cada uno, por detrás del líder Pyramids, en medio de la expectación por la alineación con la que cada equipo disputará el encuentro, con algunas dudas aún pendientes antes de cerrar las elecciones definitivas.

El comunicador Ahmed Shobier reveló los detalles de la alineación prevista del Al Ahly, señalando que la competencia aún sigue abierta en algunas posiciones, especialmente en el centro de la defensa y el lateral izquierdo, además de la definición del jugador que participará junto a Marwan Attia en el centro del campo.

Entre los nombres más próximos a participar figuraron Mostafa Shobier, Mohamed Hany, Yassin Marei y Marwan Attia, mientras que Shobier planteó la disyuntiva entre Ashraf Dari y Hady Riad en el centro de la defensa, con la presencia de Karim Fouad dentro de los cálculos para la posición de lateral izquierdo.

Por el otro lado, Shobier explicó que los detalles de la alineación del Zamalek parecen más claros, con la disyuntiva aún pendiente entre Ahmed Fatouh y Ahmed Rabie en el centro del campo, además de que no está definida la situación del delantero Oday Dabbagh respecto a su participación.

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Indicó que Dabbagh sufre un resfriado y que sus opciones de participar siguen igualadas, con un 50% para cada posibilidad, lo que abre la puerta a contar con Ahmed Sherif o Echo en caso de su ausencia.

La alineación prevista del Al Ahly ante el Zamalek

- Portería: Mostafa Shobier.

- Línea defensiva: Mohamed Hany, Hady Riad, Yassin Marei, Tawfik Mohamed.

- Centro del campo: Emam Ashour, Marwan Attia, Hussein El Shahat.

- Línea de ataque: Ahmed Sayed Zizo, Soufiane Ben Djeddida, Achraf Bencharki.





La alineación prevista del Zamalek ante el Al Ahly

- Portería: Mahdy Soliman.

- Línea defensiva: Omar Gaber, Mahmoud Hamdy El Wensh, Mohamed Ismail, Mahmoud Bentayg.

- Centro del campo: Mohamed Shehata, Ahmed Rabie, Abdallah El Said.

- Línea de ataque: Shikabala Banza, Oday Dabbagh, Hossam Ashraf.



