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Congo DR v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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La primera víctima del aplazamiento: la Copa de Asia pone fin a la etapa de Cannavaro en Uzbekistán

Asian Cup
F. Cannavaro
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Uzbekistán
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El viaje del entrenador italiano termina rápido

Parece que el italiano Fabio Cannavaro, seleccionador de Uzbekistán, será la primera víctima de la decisión de aplazar la Copa Asiática 2027 en Arabia Saudí.

La Confederación Asiática de Fútbol anunció este martes el aplazamiento de la Copa Asiática, que estaba previsto que arrancara en enero de 2027, para que se dispute a partir de diciembre del mismo año.

El periodista italiano Fabrizio Romano afirmó que Cannavaro podría decidir abandonar su cargo como seleccionador de Uzbekistán tras el aplazamiento del torneo asiático.

El técnico italiano asumió el mando de Uzbekistán desde octubre del año pasado y disputó con la selección el Mundial 2026, pero perdió los tres partidos de la fase de grupos ante Colombia, Portugal y la República Democrática del Congo.

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El próximo reto de Cannavaro era dirigir a la selección uzbeka en la Copa Asiática 2027, donde el sorteo lo situó en un grupo equilibrado junto a las selecciones de Jordania, Corea del Norte y Baréin.

Con el aplazamiento de la competición asiática, la selección de Uzbekistán ya no tiene ningún partido oficial durante los próximos meses, algo que podría empujar a Cannavaro a dejar el cargo.

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