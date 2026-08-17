El Espanyol recibió un duro golpe defensivo antes de enfrentarse al Real Madrid, tras confirmarse la ausencia de su defensa uruguayo Leandro Cabrera en el esperado duelo entre ambos equipos, previsto para el próximo sábado, debido a una sanción aplazada de la pasada temporada.

Según confirmó el Espanyol, Cabrera comenzó a cumplir la sanción de suspensión que le fue impuesta a raíz de un incidente que tuvo lugar en el partido del equipo ante el Getafe la temporada pasada, después de que golpeara la pantalla de la tecnología del árbitro asistente de vídeo (VAR) al término del encuentro, según lo recogido en el acta arbitral, siendo sancionado con 3 partidos.

La ausencia de Cabrera en el reciente duelo ante el Levante había generado cierta sorpresa, después de que su nombre apareciera en la lista matinal del equipo antes de ser descartado del once titular minutos antes del inicio del partido, sin que hubiera indicios previos de que padeciera una lesión.

El Espanyol aclaró que el club recurrió la sanción hasta el último momento, en un intento de aplazar su ejecución, pero el recurso no cambió la decisión, por lo que el defensa uruguayo se ausentó del partido ante el Levante, en el que el Espanyol logró su primera victoria en LaLiga, y también estará ausente, salvo sorpresa, en el próximo duelo ante el Real Madrid.

El técnico Manolo apostó ante el Levante por Riedel junto a Unai Núñez en el centro de la defensa, y la pareja ofreció un buen rendimiento, beneficiándose de que el ataque del Levante no supuso un peligro real para la portería de Dmitrovic, aunque el próximo examen del Espanyol será completamente diferente ante la potencia ofensiva del Real Madrid.

La importancia de la ausencia de Cabrera ante el Real Madrid se multiplica, teniendo en cuenta que el conjunto blanco cuenta con una línea ofensiva liderada por Kylian Mbappé, mientras que el defensa uruguayo representa uno de los elementos de mayor experiencia en la defensa del Espanyol, y ha disputado numerosos duelos ante equipos de la élite.