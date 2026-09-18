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«La primera, la segunda y la tercera opción»: un club gigante inicia la persecución de Bounou

Al Hilal
River Plate
Y. Bounou
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Marruecos

¿Le permitirá el Al-Hilal marcharse?

El internacional marroquí Yassine Bounou, guardameta del Al-Hilal saudí, ha entrado en la órbita del River Plate argentino, que estudia la posibilidad de ficharlo durante el próximo mercado de fichajes, ante la eventual salida de su joven portero Santiago Beltrán.

El periodista argentino Hernán Castillo señaló que Bounou representa el único nombre que persigue actualmente el River Plate para reemplazar a Beltrán, y aseguró que el portero marroquí es "la primera, la segunda y la tercera opción" del club para esa posición.

Según la misma fuente, la directiva del River Plate ya ha iniciado contactos y conversaciones preliminares con el entorno de Bounou, con el objetivo de conocer su postura y la posibilidad de abrir negociaciones sobre su traspaso al club argentino en la próxima etapa.

El interés del River Plate en Bounou se sustenta en su gran experiencia a nivel internacional, además de su conocida relación con el club, después de que el guardameta marroquí ya expresara anteriormente su deseo de vestir la camiseta del "Millonario" en el futuro.

Bounou había hablado tras el Mundial sobre la posibilidad de jugar en el River Plate, al afirmar: "No depende de mí, pero si se presenta la oportunidad en algún momento, sería algo bueno".

El guardameta marroquí está ligado por contrato con el Al-Hilal saudí hasta mediados de 2028, lo que significa que su salida no será ajena a la postura del club saudí y a cualquier posible negociación entre ambas partes.

El River Plate sitúa actualmente a Bounou como su única opción para reemplazar a Beltrán en caso de que este se marche, ante el deseo del club de reforzar la portería con un guardameta que posea una gran experiencia internacional.

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