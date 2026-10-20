Hansi Flick, entrenador del Barcelona, no trató de buscar excusas tras la derrota ante el Paris Saint-Germain, vigente campeón de la Liga de Campeones de Europa, sino que ofreció una confesión llamativa.

El Barcelona defendió sus opciones hasta bien entrada la segunda parte, pero el Saint-Germain logró arrancar un valioso triunfo por 4-2 en el partido disputado la noche de este martes en el estadio Parque de los Príncipes, en la cumbre de la tercera jornada de la fase de liga del torneo continental.









El Barça encajó su primera derrota de la temporada en todas las competiciones, después de haber logrado el pleno en sus primeros 11 partidos.

Sin embargo, al conjunto catalán le espera el partido más exigente de la temporada ante el Real Madrid, el próximo domingo en la cumbre de LaLiga.

Tras el partido ante el Paris Saint-Germain, Flick reconoció que el gigante francés mereció ganar a su equipo.

Dijo en declaraciones posteriores al encuentro, que destacó el diario español "As": "Fue un gran partido de ambos equipos, pero el Paris Saint-Germain demostró ser mejor que nosotros".

Sobre el rendimiento del Barcelona en la segunda parte, el técnico alemán señaló el peligro de las transiciones ofensivas que tiene el Paris, explicando que su equipo sufrió físicamente durante los últimos minutos.

Y añadió: "El Paris tiene una gran calidad en las transiciones, y además no estuvimos en nuestro mejor estado físico durante los últimos 10 minutos. Esto no es una excusa, pero no tuvimos la mejor preparación para este partido".

Flick insistió en la necesidad de revisar lo ocurrido, señalando que el equipo debe analizar el rendimiento, trabajar en corregir los errores y ofrecer un mejor nivel en los próximos partidos.

La lesión de Olmo genera inquietud

El entrenador del Barcelona abordó la situación de Dani Olmo, que sufrió un choque durante el partido y notó dolor, subrayando que determinar la naturaleza de la lesión requiere esperar.

Flick dijo: "Olmo recibió un golpe y notó dolor, y tenemos que esperar".

El técnico alemán no ofreció detalles adicionales sobre la gravedad de la lesión ni el tiempo probable de ausencia del jugador, a la espera de que se aclare su situación.

Elogios especiales para Xavi Espart

Por el contrario, Flick quiso elogiar el nivel que mostró el joven Xavi Espart, después de tener la oportunidad de jugar ante uno de los equipos más fuertes de Europa.

El técnico alemán dijo: "Hizo un gran partido, y es asombroso lo que ofrece cada vez que juega".