Un informe periodístico reveló, este jueves, una sorpresa mayúscula que afecta a uno de los jugadores de la selección de España, campeona de la Copa del Mundo 2026.

El diario "As" señaló que el dinero, a veces, no lo es todo en el mundo del fútbol, y aseguró que tiene un ejemplo claro y cercano: alguien que lucirá dos estrellas en su pecho el próximo sábado en el estadio de Wembley, escenario del partido entre España e Inglaterra en la Liga de Naciones de la UEFA.

Explicó que el jugador de España (cuya identidad no reveló) renunció a la prima por ganar la Copa del Mundo y la donó a los empleados de la Federación Española en agradecimiento a su destacado esfuerzo.

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Tras la conquista del Mundial, el mundo del fútbol elogió a los jugadores, comandados por Luis de la Fuente, tanto por su estilo de juego como por su profunda comprensión del espíritu de equipo.

La concentración de preparación para el torneo comenzó en los primeros días del pasado mes de julio y, para garantizar que todo estuviera a punto, un gran equipo de empleados de la Federación estaba (y sigue estando) detrás de los jugadores y de los entrenadores.

El mérito de este éxito corresponde, sin duda, a los jugadores, pero también hubo héroes anónimos que aportaron lo mejor de sí mismos para lograr este triunfo.

La Federación y los jugadores llegaron a un acuerdo sobre el reparto de las primas y los premios, en función del rendimiento del equipo durante la Copa del Mundo.

La prima del Mundial: 50 millones de euros

La permanencia durante más tiempo en Norteamérica supuso un aumento del dinero destinado a los jugadores y a los entrenadores, en consonancia con el incremento de los premios de la FIFA que recibió la Federación por su clasificación en las distintas rondas y por sus victorias en los partidos, ya que el total de estos premios ascendió a unos 50 millones de euros.

En virtud del acuerdo alcanzado, cada uno de los 26 jugadores sabía que recibiría una prima estimada en cerca de un millón de euros, como recompensa por ganar la Copa del Mundo.

Y llegó la sorpresa mayúscula, cuando uno de los campeones del mundo decidió renunciar a su prima para entregarla a los empleados de la Federación.

El jugador en cuestión quería, y sigue queriendo, permanecer en la sombra, por lo que su gesto es una muestra de gratitud hacia el trabajo de quienes considera compañeros de camino: los empleados que siempre están detrás del equipo de fútbol, especialmente cuando se habla de casi dos meses en la concentración de preparación.

Este gesto demuestra que el grupo que ha construido Luis de la Fuente va más allá de la lógica del fútbol moderno. Es cierto que la conquista de la Copa del Mundo se logró sobre el terreno de juego, mostrando una clara superioridad de principio a fin, pero para conseguirlo era imprescindible que ciertos elementos funcionaran con plena eficacia, y ello fue gracias a los empleados de la Federación, que dieron ejemplo durante todo el torneo, impulsados por su enorme deseo de ganar el título de campeón del mundo, además del incentivo de sus salarios.

Y semanas después, llegó un gesto que otorga al deporte, al fútbol y a la convivencia un lugar destacado. Y, por supuesto, todo se hizo conforme a la ley.

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