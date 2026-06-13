La presidenta de México da una sorpresa tras no asistir a la inauguración del Mundial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó por qué no asistió a la inauguración del Mundial 2026 el jueves, cuando la selección mexicana debutó contra Sudáfrica.

El Tri debutó con victoria 2-0 sobre Sudáfrica.

Según The Guardian, Sheinbaum explicó en una rueda de prensa que los precios de las entradas son inasequibles para la mayoría de los mexicanos y que cedió su boleto a una joven aficionada.

“Los precios son exorbitantes y, como presidenta, prefiero ceder mi lugar a alguien que ame el fútbol, sobre todo a una joven, y celebrar con la gente de forma gratuita”, añadió.

El alto costo de los boletos, alrededor de 3000 dólares, ha generado controversia, pues muchos mexicanos no ganan esa suma en un mes.

«Muy pocas personas pueden permitirse pagar una entrada a ese precio», añadió.

La joven beneficiada, Yuliet Cervantes Quakiwa, ganó un concurso nacional organizado por el Gobierno mexicano y asistió al partido desde la zona reservada a personalidades.

Lee también

El secreto del misterio... Los zapatos rosas dominan el Mundial