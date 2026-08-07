Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega, lanzó un duro ataque contra la Federación Internacional de Fútbol y su presidente suizo, Gianni Infantino.

El diario As publicó las declaraciones de Klaveness, durante una rueda de prensa, en la que dijo: «Infantino debe dimitir ahora. No hay vuelta atrás. Le exigimos que se retire».

Y continuó: «No le doy importancia a la carta que se envió tras la reunión de Rabat, y entiendo perfectamente que él, junto a otros, está sometido a presiones para recular y disculparse, pero creo que en esencia fue un punto de partida para lanzar un contraataque».

Y añadió: «Hemos llegado a una situación que requiere adoptar medidas excepcionales para lograr un cambio duradero. No habíamos tenido tales medidas antes, ni las tenemos ahora. No hay vuelta atrás para Infantino».

Cuando también se le preguntó por Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, y por sus declaraciones en las que propuso su nombre como posible sustituto, se mostró igual de tajante.

Explicó: «No estoy en X, pero he visto lo que dijo. Voy a hacer una captura de pantalla y se la enviaré. Blatter era presidente cuando yo era jugadora. Recuerdo que quería que jugáramos con pantalones más cortos de los que llevábamos, pero no tengo nada más que decir al respecto».