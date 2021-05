La preparación física de los aspirantes: el cóctel ideal para ser campeón de Liga

La alta "intensidad" del futbol actual ha venido para quedarse y los equipos están obligados a aplicar una preparación física específica

La Liga está que arde. Nada está decidido y los aspirantes al titulopelean por subir el podio de los elegidos. Cualquiera puede ser campeon aunque el Atletico de Madrid tiene una ligera ventaja,lidera la competicion y es el único que depende de sí mismo. Real Madrid y más lejos, Barcelona, dependen de sendos tropiezos colchoneros. Sin embargo, llegados a este punto, vamos analizar con detenimiento un factor clave, que podría desequilibrar e influir en la consecución del título de Liga.

El futbol es el deporte mas "exigente" a nivel articular y muscular del mundo.Es un deporte "aciclico" es decir no se repiten los movimientos,y esta particularidad influye decisivamente en el rendimiento fisico del jugador.Las frenadas,las arrancadas,los cambios de direccion,los saltos,las caidas,las disputas,con balón y sin balón, ponen a prueba constantemente durante los 90 minutos que el sistema nervioso central actue con diligencia y prontitud para que los sistemas neuro-mucular y cardiovascular faciliten al jugador la "performance" imprescindible para obtener la dimension fisica mas importante en el futbol.Los duelos individuales.Si un equipo gana los duelos individuales en un porcentale muy alto conseguira que la victoria en sus partidos sea una realidad incuestionable.

No se puede competir sin un estado físico óptimo. Si no, el riesgo de lesion aumenta exponencialmente.Y para que esto se lleve a buen termino, el jugador debe demandar y debe exigir a su cuerpo técnico una preparación fisica moderna y actualizada, que le permita no solo competir en igualdad de condiciones que los contrarios sino que le garantice su salud y con eso, pocas bromas. Y es ahi, en la preparacion fisica lo que a mi juicio inclinara la balanza en el lado del equipo que haya sido capaz de mezclar con sabiduria los ingredientes basicos del entrenamiento,crecimiento paulatino del esfuerzo,volumen,intensidad,frecuencia,y recuperacion.Ese "cóctel" es la garantia del exito.

La preparación fisica ha evolucionado mucho a lo largo de los ultimos 10-15 años.El músculo es el organo "endocriono" más importante de los ultimos 15 años.La exigencia actual es "brutal",mas de 250 esfuerzos explosivos de 0 a 4 segundos,distancias recorridas por partido entre 10-12 km (Kante recorre 14km) frecuencias cardiacas media en los partidos entre 173-175 pulsaciones por minuto (en el umbral anaerobico) fuerza relativa (potencia por kilo de peso corporal) cada vez mas elevada,jugadores cada vez mas potentes y veloces Haaland con 1,94 y 87 kilos es capaz de recorrer 60 metros con balon en 6"33...cuando el record del mundo esta en 6"13...

Kylian Mbappe corre a 38 km/hora y Usain Bolt, recordman del mundo en 100 metros lisos, corre a 45 km/hora. Increíble. Son atletas que han cambiado las zapatillas de clavos por las botas de futbol. La alta "intensidad" del futbol actual ha venido para quedarse. El equipo que aplique con sabiduria,meticulosidad,en cada sesion de entrenamiento la preparacion fisica especifica ( sin balón), )que aconseja el "vademecum" del futbol (La Fisiologia del esfuerzo) para hacer frente a las exigencia tan "brutales" que propone el futbol actual habrá recorrido un gran trecho para "garantizar" el rendimiento fisico optimo de sus jugadores en el tramo final de la temporada, donde aparecen los titulos mas importantes.

En ese contexto, el equipo más fuerte es el Atlético de Madrid.Los colchoneros, con su entrenador al frente, siempre han creido en este tipo de entrenamiento. El Cholo desde jugador siempre ha tenido una gran influencia en la preparacion fisica italiana sin balón, que aboga por sistemas especificos para mejorar y desarrolar las capacidades "condicionales" fundamentales en el futbol.Capacidad y Potencia Aeróbica, Fuerza Explosiva y Velocidad. La seleccion italiana con 4 mundiales y el Milan con 7 Copas de Europa pueden hablar largo y tendido de las "bondades" de este tipo de entrenamiento.

El Barça es otro cantar. Desde la epoca de Cruyff y despues con su discípulo mas aventajado, Pep Guardiola, van en direccion opuesta.Han descubierto el "balsamo de fierabrás", todo tipo de entrenamiento hay que hacerlo con el balon. No hay debate,o esto o el caos. Aunque el jugador este en contacto con el balón durante los partidos...apenas dos minutos. Esta manera de entender el futbol y sus entrenamientos les ha llevado a cosechar exitos deportivos que duda cabe,pero en cualquier faceta de la vida no se puede "dogmatizar".

¿Y el Real Madrid? El equipo blanco que la temporada pasada fue campeón, ha sido victima de las innumerables lesiones mas de 60 muchas de ellas musculares con constantes recaidas han lastrado su rendimiento fisico que ha sufrido constantes altibajos y ha mermado la capacidad "funcional" de los jugadores.Cuando esta circustancia ocurre en la mayoria de los casos se debe a errores en la planificacion.No se gestiona bien la intensidad de las practicas fisicas y el jugador alcanza su estado de forma prematuramente y como no se puede mantener mas de 4-6 semanas el,organismo del jugador se ve afectado para responder con la necesaria eficacia a los estimulos intensos que demanda la competicion y sobre todo afecta a la recuperacion de esos estimulos que no van mas alla de 15-20 segundos,y ahi aparecen las lesiones musculares pero la competicion continua y el jugador sufre un calvario uno detras de otro.

En definitiva, en mi opinión, el Atlético de Madrid parece haber conseguido el "cóctel" idoneo para proclamarse campeón de Liga porque ha sabido equilibrar los ingredientes necesarios para que sus jugadores hayan disfrutado de un estado fisico optimo durante todo el año. Y como dice mi amigo Zidane, en futbol no hay milagros. Amén.

José Luis San Martín .

(San Martín es una de las grandes autoridades de este país en materia de preparación física. Fue preparador físico durante 37 años en el Real Madrid, 8 al frente de la primera plantilla)