La preparación de Inglaterra para el Mundial se ve gravemente afectada por un atraco: el conductor podría estar implicado

La preparación de Inglaterra para su partido contra Croacia en el Mundial sufrió un revés: robaron pertenencias de jugadores y entrenadores de la furgoneta rumbo a Kansas City, según The Daily Mail.

La selección, que inició su preparación en Florida, entrenará el sábado en Kansas City, misma sede de Holanda. El robo ha interrumpido bruscamente la preparación, pues se llevaron material esencial.

Desaparecieron todas las botas de juego y casi todos los balones. Además, el seleccionador Thomas Tuchel y su cuerpo técnico perdieron material de entrenamiento esencial y buscan reemplazarlo de urgencia.

«El cuerpo técnico inglés ya había empaquetado todo su material de entrenamiento esencial para el viaje desde la concentración en Florida hasta su base oficial para el Mundial», escribe The Daily Mail. «Esto incluía equipos de análisis, las pizarras de Tuchel y las camillas de masaje».

Los responsables de seguridad sospechan de los conductores encargados del traslado.

Tuchel y su equipo se ven obligados a improvisar y buscan material de emergencia, quizá del extranjero, para dirigir entrenamientos mínimamente aceptables.

La FA colabora con la policía local en un “intento desesperado” por recuperarlos, mientras la Federación se niega a hacer comentarios. Inglaterra debutará contra Croacia el 17 de junio.