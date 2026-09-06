La preocupación ha empezado a colarse entre los aficionados del Raja y del Wydad, después de que ambos equipos fueran incapaces de ofrecer la imagen que sus seguidores esperaban durante sus últimos partidos amistosos, en medio de resultados y actuaciones que abren la puerta a numerosos interrogantes sobre el grado de preparación de los dos gigantes del fútbol marroquí para afrontar la nueva temporada futbolística.

Los resultados no fueron la única fuente de inquietud para los aficionados de ambos equipos, sino que el nivel mostrado por cada uno durante estas pruebas de preparación aumentó la intensidad de las preguntas, especialmente con la cercanía del inicio de las competiciones oficiales y el alto techo de aspiraciones de los seguidores de ambos clubes.

El Raja encajó este domingo una derrota ante el Wydad Temara por un gol a cero, en un partido amistoso en el que el equipo no pudo lograr el resultado que sus aficionados anhelaban.

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Esta derrota viene a añadir más interrogantes sobre el grado de preparación del Raja, después de que la afición se ilusionara con ver un grupo más compenetrado y equilibrado, capaz de entrar en la nueva temporada con una cara diferente y aspiraciones acordes con la categoría del club y las expectativas de sus seguidores.

La derrota en sí no parece ser lo que genera la preocupación en el entorno del equipo, sobre todo porque los partidos amistosos siguen siendo una oportunidad para que los entrenadores prueben a los jugadores, experimenten con más de una opción táctica y comprueben la preparación de los elementos antes del comienzo de las competiciones oficiales; sin embargo, la imagen general que ofrece el equipo obliga a trabajar más durante el próximo periodo.

Por su parte, el Wydad no estuvo en mejor situación, después de sufrir el pasado sábado una derrota ante el Hassania Agadir por un gol a cero, en un partido amistoso que acogió la ciudad de Agadir, con lo que el equipo rojo también siguió ofreciendo indicios que no fueron del todo convincentes para su afición.

Temores compartidos ante la repetición del guion

La derrota vino a abrir la puerta a nuevos interrogantes sobre el nivel alcanzado por el Wydad tras una serie de pruebas de preparación, y sobre la capacidad del grupo actual para llegar a la preparación requerida antes de adentrarse en la nueva temporada.

Y aunque el carácter amistoso de estos partidos hace que los resultados sean menos importantes que la experiencia y la prueba de opciones, la afición del Wydad, al igual que la del Raja, observa los pequeños detalles en el rendimiento del equipo, en busca de indicios que le den confianza antes del inicio de los partidos oficiales.

Según lo publicado por el sitio marroquí "Elbotola", estas pruebas revelan, por su parte, la necesidad del Raja y del Wydad de seguir trabajando en su composición de plantilla, sobre todo porque algunas posiciones parecen necesitar refuerzos con elementos capaces de aportar y de elevar el nivel de competencia dentro del grupo.

Las aficiones de ambos equipos parecen enfrentarse a una obsesión común: que las observaciones que dejaron los partidos de preparación no se conviertan en problemas reales con el comienzo de la temporada, especialmente porque el margen de error será estrecho cuando arranquen las competiciones oficiales, y ninguno de los dos equipos tendrá el lujo del tiempo suficiente para subsanar las carencias.

El mercado de fichajes bajo la lupa

Con la proximidad del final del periodo de fichajes, las miradas se dirigen a los despachos del Raja y del Wydad, a la espera de saber si los responsables responderán a los indicios que dejaron los partidos amistosos, reforzando las filas de ambos equipos con nuevas incorporaciones, o si la composición actual será la elegida para afrontar una nueva temporada que trae consigo grandes aspiraciones.

Ambos equipos necesitan aprovechar de la mejor manera el periodo restante de la preparación, ya sea abordando los desajustes que aparecieron en los partidos amistosos, o concediendo a los nuevos jugadores más tiempo para compenetrarse con el grupo, o moviéndose en el mercado de fichajes para cubrir las posiciones que necesitan refuerzo.

Aun así, los partidos amistosos siguen sin ser suficientes para emitir un juicio definitivo sobre el nivel del Raja y del Wydad o determinar su capacidad de competir durante la nueva temporada, ya que la naturaleza de los partidos de preparación difiere de la de los enfrentamientos oficiales, y además los entrenadores suelen aprovecharlos para probar al mayor número posible de jugadores y planteamientos.

Pero lo que ambos equipos han mostrado hasta ahora exige tomárselo en serio, sobre todo porque las aficiones de ambos clubes no esperan una simple participación, sino que aspiran a ver a dos equipos capaces de plantar cara a sus rivales, competir con fuerza por los títulos y regresar a los podios de coronación.

Y entre el deseo de la afición de ver a dos equipos más preparados y la necesidad de los entrenadores de más tiempo para ordenar las piezas, el Raja y el Wydad estarán ante una carrera contra el reloj para corregir lo que se pueda corregir antes de que comiencen los partidos oficiales, y entonces no habrá mucho espacio para las excusas ni un amplio margen para subsanar los errores.