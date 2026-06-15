La prensa uruguaya advierte a su selección: «No olvidéis lo que hizo Arabia Saudí contra Argentina»

A pocas horas del debut ante Arabia Saudí en el Mundial 2026, Uruguay vive la previa con ilusión y prudencia. El partido se ve como clave para su futuro en el Grupo H, que comparten con España y Cabo Verde.

Según el diario uruguayo «Ofición», la rueda de prensa del seleccionador Marcelo Bielsa acaparó los titulares, tras asumir la responsabilidad del cuerpo técnico por las lesiones que afectaron al equipo antes del torneo y reiterar su respeto por la selección saudí, a la que describió como «un equipo que busca imponer su estilo y no se conforma con defender».

En otro reportaje, el periódico analizó la preparación de la selección saudí, dirigida por el griego Georgios Donis, y destacó que la última fase de preparación mostró un rendimiento irregular; el cambio técnico a pocas semanas del torneo dificulta predecir su nivel real, aunque cuenta con jugadores capaces de marcar la diferencia.

El diario La Diario tituló: «Controlar las emociones... Uruguay debuta ante Arabia Saudí», y resaltó la importancia de la calma en el estreno, a menudo el más complicado en grandes citas.

La mayoría de los medios uruguayos coinciden: ganar a Arabia Saudí es una necesidad, pues la lucha por el liderato será con España y un tropiezo inicial podría complicar las siguientes jornadas, según «Carbito».

Recuerdan que Arabia Saudí sorprendió a Argentina en 2022 y puede volver a hacerlo si se le subestima.

En lo deportivo, Federico Valverde y Darwin Núñez son claves para Bielsa, aunque persisten las dudas sobre Ronald Araújo y Giorgian De Arrascaeta, quienes aún se recuperan bajo supervisión médica.