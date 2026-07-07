La derrota de Portugal ante España (0-1) en los octavos de final del Mundial 2026 eliminó a la selección lusa y, según la prensa local, Este martes, el gol de Mikel Merino en el descuento del partido en Dallas puso fin a un proyecto que, pese a sus buenos resultados y a ganar la Liga de Naciones hace un año, nunca convenció a la afición.

Los diarios deportivos coinciden en que Portugal desperdició una de sus generaciones más talentosas y volvió a fallar cuando las expectativas eran mayores. La eliminación allanó el camino para que Roberto Martínez anunciara su salida, desenlace que la prensa considera inevitable y necesario.

«A Bola», el principal diario deportivo luso, lo resumió así: «Portugal paga los errores de Martínez y queda eliminado del Mundial», destacando que, tras un buen primer tiempo, España dominó tras el descanso.

A su juicio, los cambios en la alineación y la incapacidad de hacer frente al dominio español fueron decisivos, y recordó que esta derrota no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un equipo que aún no encuentra su identidad ante las grandes selecciones.

La rueda de prensa en la que Roberto Martínez confirmó que había dirigido su último partido con Portugal ocupó la portada digital de «A Bola», que dio por hecho que Jorge Jesús será el nuevo seleccionador.

«Record» calificó la eliminación como un fracaso de una selección que debía pelear por el título, y aunque su cobertura se centró en el partido y las reacciones, los análisis posteriores hablaron de una eliminación prematura que contradecía las expectativas y abrió el debate sobre el futuro del equipo.

Por su parte, «A Ogujo» añadió que la eliminación solo aceleró un proceso que ya se veía venir, pues el equipo dependió demasiado del talento individual de Bruno Fernandes, Vitinha y Bernardo Silva.

Los medios generalistas optaron por un análisis estructural: «Público» el fin de una era en la selección lusa como una oportunidad perdida para una generación excepcional, mientras que «Expresso» debatió el futuro de la Federación Portuguesa de Fútbol y las cualidades del próximo seleccionador, encargado de reconstruir un equipo competitivo.

Incluso medios populares como «Correio da Manhã» reflejaron la decepción nacional al destacar la declaración del seleccionador español: «Este ha sido mi último partido con la selección de Portugal», y publicó sus palabras de despedida, en las que agradeció el apoyo y reconoció que «no tenía sentido seguir sin ganar el Mundial».

Pese a ello, nadie cuestionó el legado de Martínez, que se marcha con el mejor porcentaje de victorias, una brillante fase de clasificación y el título de la Liga de Naciones 2025.

Aun así, la mayoría de los analistas coincidió en que esos números no ocultaban que Portugal jugó por debajo del potencial de una de sus mejores generaciones.

La conclusión que hoy martes inunda las portadas es unánime: el problema no fue solo la derrota ante España, sino la sensación de que el proyecto ya había agotado su ciclo mucho antes del gol de Mikel Merino que puso fin a la etapa de Roberto Martínez.