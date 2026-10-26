Cristiano Ronaldo figura en la preselección de Portugal para los partidos internacionales contra Dinamarca y Gales, según informan varios medios portugueses.

A principios de este mes, la polémica en torno a Ronaldo en la selección portuguesa llegó a su punto álgido. La superestrella de 41 años abandonó la concentración tras una discusión con el seleccionador Jorge Jesus. Su futuro como internacional quedó así en entredicho.

Como consecuencia, la federación portuguesa decidió sancionarlo. Ronaldo recibió una multa de 255 euros y una suspensión de 30 días, aplicada con efecto retroactivo desde el 30 de septiembre.

Por ello, puede volver a ser convocado «con normalidad» para la próxima ventana internacional de noviembre. Todo apunta a que así será.

Según los medios portugueses, Ronaldo figura en la preselección para los partidos de la Liga de Naciones contra Dinamarca y Gales.

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Según O Jogo, incluso se le ha comunicado que entra en los planes de Jorge Jesus, aunque todavía no hay una convocatoria definitiva. Jorge Jesus había señalado anteriormente en una rueda de prensa que se habían identificado «más de 40 nombres».

Aún habrá que esperar para conocer la convocatoria definitiva de Portugal, que presumiblemente se anunciará el 5 o el 6 de noviembre.