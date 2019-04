La prensa lo tiene claro: el Barcelona ata LaLiga

Las principales portadas destacan el triunfo del Barcelona frente al Atlético de Madrid.

El Barcelona ató este sábado su octava Liga en once años y precisamente esa hazaña destacan las principales portadas de los diarios nacionales... y alguno internacional.

"Otra Liga! Y ahora a por la Champions" dice el diario Sport, que ya pone, con cierto optimismo, su mira en el duelo de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el . El otro periódico de la ciudad condal, Mundo Deportivo, da al por campeón, aunque sin fecha: "¡Campeón! falta la fecha".

Por su parte, las cabeceras con sede en Madrid, como Marca o AS, dan peso a la victoria del y a la actuación de Karim Benzema contra el , aunque no dejan pasar que ha vuelto a caer del lado azulgrana:"Otra liga en el bolsillo", dice Marca, mientras que AS, en un juego de palabras, asegura que "Suárez y Messi bajan el telón (de LaLiga)".

El Barça, campeón también fuera de nuestras fronteras

Aunque sin concederle un hueco en la portada, también se hacen eco medios como La Gazzetta o L'Équipe del triunfo azulgrana. "El Barcelona se acerca al título", reza el diario francés, aunque más directo es el italiano; "Heroico Atlético, pero KO" y "El Barça se lleva LaLiga".