La prensa internacional se burla de la Seleção: «¿Dónde está la antigua Brasil? ¡Se han dejado llevar por el viento!»

La prensa internacional criticó con dureza a la selección brasileña y a su entrenador, Carlo Ancelotti, tras la vergonzosa eliminación en octavos del Mundial 2026 ante Noruega (1-2) el domingo. Fue «la peor desde 1990», y como «un golpe para la historia», con burlas de Argentina y dudas sobre el futuro del seleccionador italiano.

«Globo Esporte», el principal medio deportivo brasileño, recordó que la Canarinha vive su sequía más larga sin títulos desde su primer Mundial. Esta sexta derrota seguida ante un equipo europeo se ve como el peor resultado desde 1990», cuando la Seleção cayó en Italia ante la Argentina de Diego Maradona (1-0).

Llevan 28 años sin títulos.

La prensa italiana tampoco se ha librado de las críticas a la deprimente selección brasileña; así, el diario «Gazzetta dello Sport» escribía: «En 2030 se cumplirán 28 años sin títulos: un récord», y añade que «Brasil sufre una clara alergia al fútbol europeo», y recuerda las eliminaciones frente a Francia en 2006, Holanda en 2010, la goleada 7-1 contra Alemania en 2014, Bélgica en 2018, Croacia en 2022 y ahora Noruega.

El rotativo concluía con tono mordaz: «Vinícius es el único jugador de gran calidad en un equipo de nivel medio, del que la selección brasileña esperaba que heredara su título», sin cuestionar el historial de su compatriota Ancelotti, pese a su incapacidad para salvar al equipo.

El futuro de Ancelotti se discutirá antes de lo previsto.

«BBC Sport» lo resumió así: «Su contrato llega hasta 2030, pero la forma en que sale del torneo hará que el debate sobre su futuro empiece antes de lo esperado», destacando el bajo rendimiento: «Brasil solo tuvo una posesión del 33,5 % y solo creó peligro en los contraataques».

«The Athletic» resaltó la cautela de Ancelotti y afirmó: «Asume parte de la responsabilidad, pues contribuyó a la derrota al sustituir a Bruno Guimarães justo antes del primer gol». Al ver la poca posesión, optó por el contraataque con Ederson y Danilo en el medio, sacrificando a su mejor pasador, lo que facilitó el dominio noruego en los últimos diez minutos».

La prensa argentina se burla de Brasil.

Esta pobreza táctica fue carne de cañón para la prensa argentina, que se burló tras la eliminación de su rival. El diario «La Nación» escribió: «La antigua Brasil, faro del fútbol mundial, desapareció hace mucho tiempo, y Ancelotti tampoco ha logrado construir una nueva Brasil, que se suponía más sólida y contundente, impulsada por el talento individual, con Vinícius a la cabeza».

Por su parte, la web «Olé» fue más dramática: «¿Recordáis a la Brasil que adoraba la posesión? ¿A aquella que santificaba sus pases? ¿A aquella cuyos equipos eran soñadores y creativos? ¿A aquella que practicaba el fútbol total como una religión? La era moderna arrasó con todo eso, y esta selección gana o pierde con otra fórmula. ¿Quién imaginaba que Noruega duplicaría su posesión? Es un golpe a la historia. Renunciar a la identidad puede costarle el Mundial a Brasil».

«Bailan al son del viento»

Zlatan Ibrahimović, analista de «Fox Sports», admitió: «Brasil no me convence. Noruega jugó mejor, mientras ellos parecían bailar con el viento».

The Telegraph añadió que «la derrota ante Noruega puede ser un golpe duro para más de 200 millones de brasileños, pero quien revise la historia reciente de la Seleção no se sorprenderá por su eliminación del Mundial 2026».

«El fin de una era».

Muchos medios, como «Bild», destacaron la retirada de Neymar y sus lágrimas.

«The Guardian» lo resumió así: «Neymar abandonó el campo llorando, anunciando el fin de una era».