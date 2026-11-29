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Jurriën Timber fue protagonista este domingo en el gran duelo de la Premier League entre el Arsenal y el Manchester City (2-2). El internacional neerlandés evitó la derrota de los Gunners en la recta final, pero no salió precisamente bien parado en la prensa inglesa. Uno de los periódicos británicos incluso le suspende.

El Arsenal estuvo por detrás en el marcador en dos ocasiones en el Emirates Stadium. Timber estableció el 2-2 definitivo en el minuto 83 tras un saque de esquina, lo que permitió al conjunto londinense conservar sus seis puntos de ventaja sobre el Manchester City.

La BBC da a Timber un 6 por su actuación ante el equipo de Pep Guardiola. El medio británico cuestiona especialmente el papel del internacional neerlandés en la jugada que desembocó en el primer gol de Erling Haaland.

En defensa, Timber no dejó una impresión especialmente buena en la BBC. Sin embargo, el exjugador del Ajax compensó en cierta medida su actuación con su importante gol del empate en la recta final del duelo.

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The Sun es bastante más positivo con la actuación de Timber y le da un 7. El tabloide británico señala que el defensa desaprovechó una gran ocasión en los primeros minutos y que también estuvo implicado en una acción polémica.

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Timber pareció tirar del pelo a Jérémy Doku. Según The Sun, el lateral derecho del Arsenal tuvo suerte de poder seguir en el partido.

Según el periódico, Timber tampoco estuvo libre de culpa en la jugada que acabó en el primer gol del Manchester City. El neerlandés puso en apuros a su compañero Noni Madueke, pero se resarció en la recta final al marcar el empate en el segundo palo.

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Para el Evening Standard, sin embargo, el gol de Timber no basta para salvar su nota. El periódico londinense da un 5 al internacional neerlandés y critica su labor defensiva.

El Daily Express también suspende a Timber y da un 5 al exjugador del Ajax. El periódico inglés se detiene asimismo en la polémica acción entre el neerlandés y Doku en la primera parte.

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«Se libró de la tarjeta roja tras tirar del pelo a Doku en la primera parte», escribe el Daily Express. «Además, libró una intensa batalla con el rapidísimo extremo».

El defensa también recibe críticas por la ocasión fallada. «Debería haber marcado cuando un cabezazo de Viktor Gyökeres rebotó en el poste. Sin embargo, poco antes del final estuvo en el lugar y el momento adecuados frente a la portería».